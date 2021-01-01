47 يومًا تفصلنا عن شهر رمضان المعظم.. فلكيًا غرة شهر شعبان الجمعة 4 مارس



شهر رمضان المعظم شهر رمضان المعظم

بدأ العد التنازلي لشهر رمضان المعظم لعام 1443 هجريًا، حيث يتبقى على أول أيامه حوالى 47 يومًا وذلك وفقًا للحسابات الفلكية.

أول شهر شعبان

وأيضًا بات يفصلنا عن شهر شعبان حوالى 17 يومًا، حيث يولد هلال شهر شعبان مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة السابعـة والدقيقة 35 مساء بتوقيت القاهرة المحلي يوم الأربعاء 29 من رجـب 1443 هـجريا الموافق 2022 / 3 / 2 م (يوم الرؤية).



وفلكيًا يكون يوم الخميس 2022 / 3 / 3 هو المتمم لشهـر رجـب 1443 هجريًا، وتكون غرة شهر شعبان 1443 هـ فلكيًا يوم الجمعة 2022 / 3 / 4م.

استعدادات رصد هلال شعبان

وحول استعدادات رصد هلال شعبان، فكشف الدكتور محمد غريب أستاذ أبحاث الشمس بالمعهد، عن أن المعهد القومى للبحوث الفلكية، عادة ما يستعد لرصد هلال شهر شعبان، وذلك بالتنسيق مع دار الإفتاء وهيئة المساحة.



وقال أستاذ أبحاث الشمس بمعهد الفلك، لـ"اليوم السابع" إنه سيتم استطلاع هلال شهر شعبان لعام 1443 هجريًا من خلال 7 لجان، لافتًا إلى أن اللجان ستتوجه لمطروح والفيوم وحلوان وسوهاج وقنا وتوشكى والوادى الجديد.



وأشار إلى أن كل لجنة تضم أعضاء من معهد الفلك ودار الإفتاء وهيئة المساحة والمحافظة ومشايخ من الأوقاف والأزهر بالمحافظة التى يتم فيها الرصد.



ويتم اختيار أماكن استطلاع الهلال بدقة لتكون بعيدة عن إضاءة المدن، والرصد يكون بعد غروب الشمس مباشرة عن طريق التليسكوبات والعين المجردة.

غرة رمضان وأول أيامه

وعن موعد شهر رمضان، فيولد هلال شهر رمضـان مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة الثامنة والدقيقة 25 صباحًا بتوقيت القاهرة المحلي يوم الجمعة 29 من شعبان 1443 هـ الموافق 2022 / 4 / 1 م (يوم الرؤية).



ويبقى الهلال الجديد في سماء مكة المكرمة والقاهرة لمدة 17 دقيقة بعد غروب شمس ذلك اليوم ( يوم الرؤية ) وفي باقي محافظات جمهورية مصر العربية يبقى الهلال الجديد في سمائها لمدد تتراوح بين ( 17 – 18 دقيقة ) .



أما في العواصم والمدن العربية والإسلامية فيبقى الهلال الجديد بعد غروب شمس ذلك اليوم لمدد تتراوح بين ( 10- 25 دقيقة )، وبذلك تكون غرة شهر رمضـان المعظم 1443 هـ فلكيـاً يوم السبـت 2022 / 4 / 2 م.



غرة شوال وأول أيامه

وفيما يتعلق بموعد شهر شوال وأول أيام عيد الفطر المبارك، فيولد هلال شهر شـوال مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة العاشرة والدقيقة 28 مساء بتوقيت القاهرة المحلي يوم السبت 29 من رمضـان 1443 هـ الموافق 2022 / 4 / 30 م (يوم الرؤية).



ويلاحظ أن الهلال الجديد لن يكون قد ولد بعد عند غروب شمس ذلك اليوم (يوم الرؤية) في مدينة القاهرة وكذلك في جميع العواصم والمدن العربية والإسلامية.



ويغرب القمر (في طور الهلال القديم) قبل غروب شمس ذلك اليوم (يوم الرؤية) في مكة المكرمة والقاهرة بـ 1 دقيقة، وفي محافظات جمهورية مصر العربية يغرب القمر قبل غروب شمس ذلك اليوم بمدد تتراوح بين (14 - 15 قيقة).



أما في العواصم والمدن العربية والإسلامية فإن القمر يغرب قبل غروب شمس ذلك اليوم (يوم الرؤية ) بمدد تتراوح بين (6 – 20 دقيقة)، وبذلك يكون يوم الأحد 2022 / 5 / 1 م هو المتمم لشهـر رمـضـان 1443 هـ، وتكون غرة شهـر شـوال 1443 هـ فلكيـًا يوم الإثنيـن 2022 / 5 / 2 م (عيد الفطر المبارك).



الله سخر الأرض والسماء لخدمة الإنسان، فزخرت السماء بالأجرام السماوية التى يمكن دراسة الوقت من خلال حركتها، وذلك لثبات واستقرار حركتها مثل النجوم "الشمس والكوكب والأقمار"، ومن خلال متابعة حركة هذا الأجرام وحسابها اتخذ الإنسان منذ القدم هذه الحسابات لتحديد التقويم، والتقويم هى الترجمة العربية لكلمة "calendar" أى أول يوم من الشهر.



لقد اتخذت شعوب كثيرة تقاويم خاصة بها ومن أمثلتها: "التقويم المصرى الفرعونى "القبطى" - التقويم الميلادى اليوليانى "الجريجورى" – التقويم العبرى – التقويم السريانى – التقويم الرومانى – التقويم الفارسى – التقويم الإغريقى – التقويم البابلى – التقويم الهجرى"



ونظام التقويم الهجرى يعتمد على الشهر القمرى الذى يتمثل بالمدة الزمنية التى يستغرقها القمر فى دورة كاملة حول الأرض والأشهر الهجرية هى " 1 المحرم – 2 صفر – 3 ربيع الأول – 4 ربيع الآخر – 5 جمادى الأول – 6جمادى الآخر – 7 رجب – 8 شعبان – 9 رمضان – 10 شوال – 11 ذو القعدة – 12 ذو الحجة".



والتقويم الهجرى أو القمرى أو الإسلامى هو تقويم يعتمد على دورة القمر لتحديد الأشهر وتتخذه بعض البلدان العربية مثل السعودية كتقويم رسمى للدولة، و أنشأه الخليفة عمر بن الخطاب وجعل هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم، من مكة إلى المدينة فى 12 ربيع الأول (24 سبتمبر عام 622م) مرجعاً لأول سنة فيه، وهذا هو سبب تسميته التقويم الهجرى.

