الأوراق المطلوبة من طلاب الثانوية العامة استعدادا لامتحان 2022



طلاب الثانوية العامة طلاب الثانوية العامة

طالبت المدارس الثانوى من طلاب الثانوية العامة، تجهيز بعض الأوراق والمستندات على رأسها سداد تأمين أجهزة التابلت وأيضا المصروفات الدراسية وصورة شخصية استعدادا للبدء فى كتابة الاستمارة خلال الفترة المقبلة.



أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إعلان تفاصيل امتحانات الثانوية العامة 2022، بعد إجازة نصف العام الدراسى أى بالترم الثانى من العام الدراسى الجارى، موضحة أن الطلاب وأولياء الأمور يتساءلون عن شكل الامتحانات والأسئلة وهل ستعقد إلكترونية أم وفق نظام البابل شيت ومواعيد الامتحانات، قائلة: كل هذه الأسئلة سيتم الإجابة عنها بعد الإجازة.



وأوضحت وزارة التربية والتعليم، أنه تم عقد أول امتحانات الثانوية العامة وفق نظام التقييم الجديد، العام الماضى 2020،2021، حيث اعتمدت الأسئلة على قياس الفهم ونواتج التعلم للطلاب وليس الحفظ والتلقين، حيث عقدت الاختبارات بنظام أسئلة الاختيار من متعدد وأدى الطلاب امتحاناتهم ورقيا فى البابل شيت، موضحة أنه من المقرر أن يتم تغيير مواصفة امتحانات الثانوية العامة هذا العام 2021،2022، لتصبح الأسئلة اختيار من متعدد بجانب الأسئلة المقالية على غرار ما تم فى امتحانات الصفين الأول والثانى الثانوى بالفصل الدراسى الأول.

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وأشارت الوزارة إلى أن رسوم امتحانات الثانوية العامة المرة الأولى والثانية 210 جنيهات أما التقدم لامتحانات المرتين الثالثة والرابعة 410 جنيهات، أما رسوم امتحانات الدبلومات الفنية: المرة الأولى والثانية والثالثة 208 جنيه وفى المرحلة الرابعة 308 جنيه، ورسوم امتحانات الدراسات التكميلية، 208 جنيه، كما أن رسوم امتحانات المواد القومية 1500 جنيه عن كل مادة.فيما كشفت مصادر مسئولة، أن امتحانات الثانوية العامة ستعقد وفق نظام امتحان واحد فى الدور الأول والدور الثانى على غرار ما حدث العام الماضى، موضحة أنه لن يكون هناك تحسين فى امتحان الثانوية العامة أى أن الطالب لن يكون أمامه فرصة اختيار أكثر من فرصة لتحسين المجموع، مشيرة إلى أن الاختبارات ستعقد بنسبة كبيرة إلكترونيا، موضحة أنه فى حالة تغيير مواصفة امتحان الثانوية العامة سوف تعقد الاختبارات بشكل يتضمن أسئلة مقالية.وأكدت المصادر أن الامتحانات تتضمن منهج الفصل الدراسى الأول والثانى ويتم وضعها من قبل المركز القومى للامتحانات، مضيفة أن الامتحان سيكون اختبار قومى على مستوى الجمهورية.