الأوراق المطلوبة من طلاب الثانوية العامة استعدادا لامتحان 2022

طالبت المدارس الثانوى من طلاب الثانوية العامة، تجهيز بعض الأوراق والمستندات على رأسها سداد تأمين أجهزة التابلت وأيضا المصروفات الدراسية وصورة شخصية استعدادا للبدء فى كتابة الاستمارة خلال الفترة المقبلة.
أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إعلان تفاصيل امتحانات الثانوية العامة 2022، بعد إجازة نصف العام الدراسى أى بالترم الثانى من العام الدراسى الجارى، موضحة أن الطلاب وأولياء الأمور يتساءلون عن شكل الامتحانات والأسئلة وهل ستعقد إلكترونية أم وفق نظام البابل شيت ومواعيد الامتحانات، قائلة: كل هذه الأسئلة سيتم الإجابة عنها بعد الإجازة.
وأوضحت وزارة التربية والتعليم، أنه تم عقد أول امتحانات الثانوية العامة وفق نظام التقييم الجديد، العام الماضى 2020،2021، حيث اعتمدت الأسئلة على قياس الفهم ونواتج التعلم للطلاب وليس الحفظ والتلقين، حيث عقدت الاختبارات بنظام أسئلة الاختيار من متعدد وأدى الطلاب امتحاناتهم ورقيا فى البابل شيت، موضحة أنه من المقرر أن يتم تغيير مواصفة امتحانات الثانوية العامة هذا العام 2021،2022، لتصبح الأسئلة اختيار من متعدد بجانب الأسئلة المقالية على غرار ما تم فى امتحانات الصفين الأول والثانى الثانوى بالفصل الدراسى الأول.
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