الخميس المقبل..انطلاق المرحلة الرابعة من تنسيق الجامعات الخاصة والأهلية

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تنسيق الجامعات الخاصة والأهلية


قال مصدر مسئول بالمجلس الأعلى للجامعات الخاصة والأهلية، إن المرحلة الرابعة من تنسيق الجامعات الخاصة سوف تبدأ يوم الخميس المقبل 17 فبراير بعد إعلان نتائج المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات الخاصة والأهلية التي انطلقت أمس الأحد 13 فبراير.

وأوضح أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي كانت قد قد أعلنت أنه تم فتح باب التسجيل بتنسيق الجامعات الخاصة والأهلية حتي الساعة الثامنة مساء السبت 5 فبراير الماضي، لافتا إلى أنه متاح تسجيل رغبة واحدة فقط للمرحلة وإذا لم تتحقق يمكن المحاولة في المراحل اللاحقة.

وأكدت أن التقديم متاح فقط لجمبع الطلاب المصريين الحاصلين علي الثانوية العامة أو ما يعادلها بنسبة مئوية 55? أو أكثر لعامي 2021 و 2020 ومن لم يتم قبولهم في إحدي الجامعات الخاصة أو الأهلية سابقا.

المصدر: elbalad

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