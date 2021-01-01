تحضير إسكالوب بالجمبري وصوص الزعفران بطريقة سهلة

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إسكالوب بالجمبري


إذا كنتي تحاولين تقديم أكلة مختلفة في عيد الحب يمكنك أن تقدمي طبق إسكالوب بالجمبري وصوص الزعفران جديد علي سفرتك في العشاء

مقادير إسكالوب بالجمبري وصوص الزعفران

حبات كبيرة إسكالوب

1 ملعقة صغيرة بودرة الكاري

ربع ملعقة صغيرة ملح

30 جرام زبدة

2 فص ثوم مفروم ناعم
6 قطع روبيان مسلوق 24 ورقة غار

رشة فلفل أبيض مطحون رشة زعفران

نصف كريمة طازجة قطع بطاطس مسلوق

1 ملعقة كبيرة زيت نباتي دقيق بيض بقسماط

طريقة تحضير اسكالوب بالجمبري وصوص الزعفران

* تفرد قطع الاسكالوب وتتبل بالملح والفلفل

* ثم تغمس في الدقيق والبيض واللبن

* ثم يسوى الاسكالوب في قليل من الزبدة ثم ينشل من الطاسة

* وفي نفس الطاسة يشوح البصل والثوم في الزبدة ثم يضاف الكاري

* ثم يضاف ورق اللورا والجمبري ويشوح جيدا ثم يضاف الكريمة والملح والفلفل

* ثم تترك حتى تغلي ثم يضاف قطع الاسكالوب على الجمبري

* ثم تترك حتى تمام النضج ويقدم مع البطاطس البيوريه

المصدر: elbalad

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