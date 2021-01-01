يلعب نظام الأمعاء الصحي دورًا حيويًا لأنه مسؤول عن امتصاص العناصر الغذائية والتخلص من النفايات، يمكن لنظام الأمعاء الصحي أن يوازن بين صحتك العامة، تعتبر صحة الأمعاء مهمة للغاية .
وإليك أبرز الأطعمة التي تساعد في صحة الجهاز الهضمي.
1: زيت الزيتون
يحتوي زيت الزيتون على الأحماض الدهنية والبوليفينول التي تساعد على تقليل التهاب الأمعاء والحفاظ على الفلورا البكتيرية سليمة، يجب أن يكون هذا هو سبب استخدام زيت الزيتون في السلطة أو في الطبخ.
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