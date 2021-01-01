الأطعمة التي تساعد في صحة الجهاز الهضمي

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الجهاز الهضمي

يلعب نظام الأمعاء الصحي دورًا حيويًا لأنه مسؤول عن امتصاص العناصر الغذائية والتخلص من النفايات، يمكن لنظام الأمعاء الصحي أن يوازن بين صحتك العامة، تعتبر صحة الأمعاء مهمة للغاية .

وإليك أبرز الأطعمة التي تساعد في صحة الجهاز الهضمي.

1: زيت الزيتون
يحتوي زيت الزيتون على الأحماض الدهنية والبوليفينول التي تساعد على تقليل التهاب الأمعاء والحفاظ على الفلورا البكتيرية سليمة، يجب أن يكون هذا هو سبب استخدام زيت الزيتون في السلطة أو في الطبخ.

2: الأفوكادو
الأفوكادو غذاء خارق غني بالألياف والمغذيات الدقيقة الأخرى، يعزز عملية الهضم الصحية ويحافظ على صحة الأمعاء، كما أنها تحتوي على نسبة منخفضة من السكر ، لذا فمن غير المرجح أن تسبب الغازات

3: اللوز
اللوز مليء بالعديد من المغذيات الدقيقة وخاصة فيتامين هـ والأحماض الدهنية والألياف، حفنة من اللوز يوميًا يمكن أن تحافظ على صحة الأمعاء وقوتها.

المصدر: elbalad

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