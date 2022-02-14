الحكومة تناشد لـ المواطنين بشأن كورونا.. فيديو

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الإثنين 14/فبراير/2022 - 08:06 م

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رئيس الوزراءرئيس الوزراء

محمد القاضي

قال السفير نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن الدولة المصرية رقم واحد في الدول العربية فيما يخص توزيع لقاحات كورونا.



وأضاف "سعد"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم"، المُذاع عبر فضائية "الحياة"،: "نتصدر حاليا المرتبة الأولى في عدد من تلقوا اللقاح بين كل دول العربية".



وأشار السفير نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء،: "لدينا فائض من اللقاحات بما يقارب الـ70 مليون جرعة من لقاحات كورونا المتنوعة".

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وناشد المواطنين قائلا: "نناشد الجميع كل من لم يتلقى جرعة اللقاح أو من تنطبق عليه شروط الجرعة التعزيزية أن يبادر ويسرع في أخذ هذه الجرعة".https://web.facebook.com/watch/?v=1924840334378747