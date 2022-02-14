الحكومة تناشد لـ المواطنين بشأن كورونا.. فيديو

آخر الأخباراخبار مصر › الحكومة تناشد لـ المواطنين بشأن كورونا.. فيديو

صورة الخبر: كورونا
كورونا

الإثنين 14/فبراير/2022 - 08:06 م
printer طباعة
شارك
رئيس الوزراءرئيس الوزراء
محمد القاضي
قال السفير نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن الدولة المصرية رقم واحد في الدول العربية فيما يخص توزيع لقاحات كورونا.

وأضاف "سعد"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم"، المُذاع عبر فضائية "الحياة"،: "نتصدر حاليا المرتبة الأولى في عدد من تلقوا اللقاح بين كل دول العربية".

وأشار السفير نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء،: "لدينا فائض من اللقاحات بما يقارب الـ70 مليون جرعة من لقاحات كورونا المتنوعة".

وناشد المواطنين قائلا: "نناشد الجميع كل من لم يتلقى جرعة اللقاح أو من تنطبق عليه شروط الجرعة التعزيزية أن يبادر ويسرع في أخذ هذه الجرعة".

https://web.facebook.com/watch/?v=1924840334378747

المصدر: elbalad

قد يعجبك أيضا...
نعتز برأيك ..أضف تعليقك

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على الحكومة تناشد لـ المواطنين بشأن كورونا.. فيديو

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
29703

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager