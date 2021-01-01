رمضان عبد المعز يعدد فضل ذكر الله عز وجل كثيرا

قال الشيخ رمضان عبد المعز، الداعية الإسلامي، إن الإنسان الذى يبتعد عن ذكر الله عز جل ستكون حياته ضنك ويحشر يوم القيامة أعمى، وتلى قوله تعالى: "فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلا يَضِلُّ وَلا يَشْقَى وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى"، مشدداً على ضرورة ذكر الله عز وجل نظراً لما يترتب على ذلك من الخير الكبير الذى يطال الإنسان في الدنيا والآخرة.
وأضاف "عبد المعز"، خلال تقديمه برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع عبر قناة "dmc"، أن الله عز وجل عزيز حكيم، ومن يكن العزيز الحكيم يعينه الله على كل شيء، وتابع:" كن مع الله ترى الله معك"، موضحاً أن النبى صلى الله عليه وسلم عبد الله حق عبادته ودعى له بالحكمة والموعظة الحسنة، وتابع:"علينا اتباع سنة النبى حتى ننال شفاعته يوم القيامة وهو الذى قال شفاعتى لأهل الكبائر من أمتى.
وذكر "عبد المعز": إذا كان النبى صلى الله عليه وسلم رحل عن الدنيا بجسده فإنه باق فينا بأثره وسنته التي تركها للأمة الإسلامية، محذراً من المنافقين الذين يعملون على بث الفتن والشقاق بين أهل الدين، وتابع:"المنافق يا أما تحقق اللى فى دماغه يا أما يقلب عليه".
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