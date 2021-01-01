بعد 10 أهداف فى 16 مباراة مع أميان الفرنسي ..بادجى هل يعود للأهلى

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صورة الخبر: بادجى
بادجى


يقدم السنغالي أليو بادجي مهاجم الأهلي المعار إلى أميان الفرنسي مستويات مميزة فى دوري الدرجة الثانية هذا الموسم، وأصبح رابع هدافي المسابقة بتسجيله 10 أهداف فى 16 مباراة احتل بها المركز الرابع فى جدول ترتيب الهدافين.

ويمتلك بادجي أفضل نسبة تسجيل بين مهاجمي دوري الدرجة الثانية بمعدل هدف كل 102 دقيقة، متفوقًا على ثلاثي المركز الأول فى ترتيب الهدافين أصحاب الـ13 هدفاً والذين يمتلكون معدل تسجيل كالتالي..

ريس هيلي مهاجم تولوز هدف كل 135 دقيقة

جايتان شاربونيه مهاجم أوكسير هدف كل 140 دقيقة

ألكسندر ميندي مهاجم كان هدف كل 135 دقيقة

وخرج بادجي من حسابات بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، الذى قرر التخلي عن المهاجم السنغالي العملاق صاحب الـ189 سم، وانتقل إلى أنقرة جوجو التركي ولم يشارك سوى في 13 مباراة وسجل 3 أهداف، لينتقل منه إلى أميان الفرنسي الذي شهد تألقه.

وعلى الرغم من عدم ظهور المهاجم السنغالي بشكل مميز مع الأهلي واكتفى بالمشاركة في 25 مباراة وتسجيل 4 أهداف، إلا أنه لم يحصل على الفرصة كاملة لقدومه في يناير 2020 قبل الإغلاق الكلي بسبب تفشي وباء كورونا في تلك الفترة، ورحيل المدرب السويسري رينيه فايلر الذي تعاقد معه من رابيد فيينا النمساوي.
وبدأ بادجي مشواره مع أميان بشكل متواضع حيث لم يسجل سوى هدف وحيد في أول 8 مباريات وبعدها توهج بتسجيله 9 أهداف في آخر 8 مباريات وأخرها هدفين في المباراة الأخيرة بدوري الدرجة الثانية الفرنسي والتي أقيمت أمام نيور.

أهداف أليو بادجي

وسجل بادجي هدفين في 4 مباريات بالدوري هذا الموسم ليصبح أحد أهم مهاجمي الدوري هذا الموسم، ليخطف أنظار الصحف الفرنسية بأدائه المميز، ونشرت صحيفة "كورييه بيكار" تقريرًا مطولا عن اللاعب بعنوان: "4 ثنائيات و10 أهداف.. بادجي يسير على الماء" وتحدثت عن دوره الحاسم مع أميان.

وعن مستقبله وما ينوى فعله في الفترة المقبلة، قال بادجي في حوار مع موقع "11 أمينوا": "لا أفكر في أي شيء الآن سوى في تسجيل الأهداف ومواصلة العمل الجاد مع الفريق."

وتوج بادجي بجائزة رجل المباراة 3 مرات هذا الموسم بعد دوره الحاسم مع الفريق الذي يبحث عن العودة إلى دوري الدرجة الأولى الفرنسي الذي هبط عنه بنهاية موسم 2019/2020، فهل يعود إلى الأهلي بنهاية الموسم، أم يستمر مع أميان الذي نجح في إعادته إلى طريق التألق مرة أخرى؟

المصدر: youm7

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