رسمياً إعادة مباراة البرازيل والأرجنتين فى تصفيات كأس العالم

أعلن الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، اليوم الاثنين، إعادة مباراة منتخبى البرازيل والأرجنتين فى التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم، التى توقفت بعد دقائق من بدايتها خلال شهر سبتمبر الماضى، فى موعد ومكان تحدده الفيفا.
وتوقفت مواجهة المنتخب البرازيلى ونظيره الأرجنتينى بعد عدة دقائق من انطلاقها، بسبب مطالبة أفراد من منظمة "أنفيسا"، وهى الوكالة الوطنية للمراقبة الصحية فى البرازيل، بإيقاف المباراة بسبب مشاركة لاعبي الأرجنتين المخالفين لقواعد الحجر الصحي.
وأصدر الفيفا بيان رسميا قال فيه، "توصلت لجنة الانضباط في الفيفا إلى قراراتها بشأن مباراة البرازيل والأرجنتين في المباراة التمهيدية لكأس العالم قطر 2022، بعد إجراء تحقيق شامل في مختلف العناصر الواقعية وفي ضوء اللوائح المعمول بها، قررت لجنة الانضباط أنه يجب إعادة المباراة في موعد وفي مكان تحدده الفيفا".
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