تعرف علي قائمة الزمالك لمواجهة سموحة غدا

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، القائمة التى ستخوض مباراة سموحة المقرر لها غدا الثلاثاء باستاد برج العرب فى الجولة التاسعة لمسابقة الدوري المصري الممتاز. وتضم قائمة الزمالك كلا من: حراسة المرمى: محمد عواد - محمد أبوجبل - السيد عطية خط الدفاع: حمزة المثلوثي - محمود حمدي "الونش" - محمود علاء - محمد عبد الغني - محمد عبد الشافي - أحمد فتوح - عبد الله جمعة - محمد طارق . خط الوسط: إسلام جابر - محمد أشرف "روقا" - إمام عاشور - يوسف إبراهيم "أوباما" - ماجد هاني - أحمد سيد "زيزو" - محمد اوناجم - محمود عبد الرازق "شيكابالا" - أشرف بن شرقي - رزاق سيسيه. خط الهجوم: سيف الدين الجزيري - عمر السعيد - حسام أشرف.

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