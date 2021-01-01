سبب تأخر دول قارة إفريقيا عن بقية العالم.. السيسي يوضح

قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، إن دول القارة الإفريقية تعاني دوما من التأخر، لعدة أسباب أول التواجد الاستعماري الذي تواجد فيها.
وأوضح السيسي أنه في وسط التقدم الإنساني الذي تشهده الدول الأخرى كان هناك تأخر من الدول الإفريقية، موضحا: "التمن ده مش ممكن هنفضل ندفعه كدول إفريقية، فكان هناك تواجد استعماري لسنوات طويلة؛ مما نتج عنه تقدم أقل، وانتشار لحجم الفقر والجهل والتخلف، بالإضافة إلى أننا أكثر قارات العالم محدودي الدخل".
وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته في أثناء مؤتمر ومعرض مصر الدولي للبترول إيجيبس 2022، أن نصف سكان القارة لا يمتلكون الطاقة، مُشيرًا إلى أن هناك 400 مليون دولار تم صرفها خلال الـ7 سنوات الماضية على مشروعات البينة التحتية والإصلاح الاقتصادي، متسائلًا: "هل نحن دول تستطيع التعامل مع مجال الطاقة الجديدة والمتجددة؟".
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!