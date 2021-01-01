ثغرة خطيرة.تطبيق زووم يتجسس عليك.

طرح تطبيق محادثات الفيديو والاجتماعات المرئية "زووم" حلًا خاصًا لإصلاح ثغرة أمنية قد تتسبب في مشاكل خصوصية للمستخدمين.
بسبب هذه الثغرة، فقد شكا العديد من مستخدمي التطبيق من أن ميكروفونات حواسيبهم "ماك" تظل مشغلة ونشطة حتى بعد مكالماتهم واجتماعاتهم، بحسب رصد موقع "9to5Mac".
من جهته، قال متحدث باسم "زووم" في بيان رسمي، إنها حلت المشكلة من خلال تحديث "5.9.3" من التطييق الخاص بحواسيب "ماك"، مؤكدا أنه يمنع من ظهور ضوء المؤشر البرتقالي اللون بعد مغادرة الاجتماع أو مكالمة أو ندوة عبر الإنترنت.
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