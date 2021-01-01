تشغيل ألعاب Android على أجهزة Windows 11

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في شهر سبتمبر الماضي، أعلنت شركة مايكروسوفت، عن نظام Windows 11، وأكدت أن، ألعاب Android، ستصل إلى، أجهزة الكمبيوتر، التي تعمل بنظام، ويندوز 11، في عام 2022، والآن بدأت، شركة Google، في اختبار، ألعاب Android، على أجهزة Windows، حيث قامت بطرح، الإصدار التجريبي الأول، الذي يسمح للمستخدمين، بالاشتراك في ألعاب، Google Play، في أسواق محددة، وتشغيل 12 لعبة، على أجهزة الكمبيوتر، الخاصة بهم.



يمكن للمستخدمين المشاركين، في الإصدار التجريبي، تشغيل كتالوج الألعاب، من Google Play، على أجهزة الكمبيوتر، التي تعمل بنظام Windows، من خلال، تطبيق منفصل، تم إنشاؤه بواسطة Google، علما بأن المستخدمين، الذين يريدون الوصول، إلى ألعاب Android، يجب أن يكون لديهم، أجهزة كمبيوتر تعمل بنظام، Windows 10 v2004، أو Windows 11، ويتم تشغيلها، بوحدة معالجة مركزية، ثمانية النواة، وذاكرة وصول عشوائية، لا تقل عن، 8 جيجا رام، وذاكرة تخزين SSD، بسعة 20 جيجا بايت.



الإصدار التجريبي الأول، الذي يسمح للمستخدمين، بتشغيل ألعاب Android، على أجهزة Windows، متوفر حاليا، للمستخدمين في هونغ كونغ، وتايوان، وكوريا الجنوبية، وسيبدأ في، الوصول تدريجيا إلى، مزيد من الدول، خلال الأيام القليلة القادمة، وسيتيح لهم تشغيل، عدد قليل من الألعاب، لأن الكتالوج بالكامل، لن يكون متاحا، في المرحلة الأولى، مع العلم بأن، الألعاب المتوفرة هي، لعبة Asphalt 9، وGardenscapes، وHomescapes، وThree Kingdoms Tactics، وMobile Legends: Bang Bang، وState of Survival: The Joker Collaboration، وSummoners War.

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وبشكل عام، فإن المستخدمين، سيتمكنون من تنزيل، ألعاب Android، المفضلة لهم، على أجهزة الكمبيوتر، ولعبها على شاشة أكبر، ورسومات محسنة، مع مزيد من التحكم، في ديناميكيات اللعبة، وعلاوة على ذلك، نتوقع أن تصل، الميزة إلى مزيد، من الدول، مع المزيد، من الألعاب، قريبا.