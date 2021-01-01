تاكيد وصول الهاتف OnePlus Nord CE 2 بمعالج Dimensity 900

بعد أن، تم التأكيد، أن الهاتف، OnePlus Nord CE 2، سيصل بشكل رسمي، يوم 17 فبراير، نشرت اليوم، شركة ون بلس، بعض الإعلانات التشويقية، التي تؤكد، أن هاتفها القادم، سيتم تشغيله، بمعالج ثماني النواة، من فئة، MediaTek Dimensity 900، المصنوع بتكنولوجيا 6 نانومتر، وسيدعم الشحن السريع، بقوة 65 واط، وسيضم مواصفات أخرى، ممتازة، ستجعله من، أفضل الهواتف المتوسطة، التي وصلت، منذ بداية، عام 2022، وفي هذا المقال الجديد، دعونا نستعرض، أبرز مواصفات الهاتف OnePlus Nord CE 2، التي وصلت حتى الآن.
وبالرغم من أن، المعالج، MediaTek Dimensity 900، الذي يستند إلى، معالج الرسوميات، Mali-G68 MC4، والذي يدعم شبكات، الجيل الخامس 5G، ليس الأفضل، في الفئة المتوسطة، ويوجد أفضل منه، مثل Dimensity 920، إلا أنه، لا يزال مقبولا، نظرا لأن، الشركة ستطلق، أكثر من إصدار، في سلسلة، Nord CE 2، بما في ذلك، CE 2 Pro، وCE 2 Lite، ونتوقع ظهورها، بجانب هذا الهاتف الأساسي، خلال المؤتمر، الذي سيعقد، يوم 17 فبراير، مع معالجات مختلفة.
ووفقا للتسريبات السابقة، فالهاتف OnePlus Nord CE 2، سيضم شاشة AMOLED، جودتها FHD+، ومعدل تحديثها، يبلغ 90 هرتز، وسيضم 3 كاميرات، في الخلف، تدعم تصوير الفيديوهات، بجودة 4K، بمعدل 30 إطارا، في الثانية، والكاميرا الرئيسية، ستأتي بدقة، 64 ميجا بكسل، وبفتحة عدسة f/1.8، والكاميرا فائقة الاتساع، ستأتي بدقة، 8 ميجا بكسل، وبفتحة عدسة f/2.2، والكاميرا الثالثة، ستكون مسؤولة عن، استشعار معلومات العمق، وستأتي بدقة، 2 ميجا بكسل، وبفتحة عدسة f/2.4.
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