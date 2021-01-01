تاكيد وصول الهاتف OnePlus Nord CE 2 بمعالج Dimensity 900



OnePlus Nord CE 2 OnePlus Nord CE 2

بعد أن، تم التأكيد، أن الهاتف، OnePlus Nord CE 2، سيصل بشكل رسمي، يوم 17 فبراير، نشرت اليوم، شركة ون بلس، بعض الإعلانات التشويقية، التي تؤكد، أن هاتفها القادم، سيتم تشغيله، بمعالج ثماني النواة، من فئة، MediaTek Dimensity 900، المصنوع بتكنولوجيا 6 نانومتر، وسيدعم الشحن السريع، بقوة 65 واط، وسيضم مواصفات أخرى، ممتازة، ستجعله من، أفضل الهواتف المتوسطة، التي وصلت، منذ بداية، عام 2022، وفي هذا المقال الجديد، دعونا نستعرض، أبرز مواصفات الهاتف OnePlus Nord CE 2، التي وصلت حتى الآن.



وبالرغم من أن، المعالج، MediaTek Dimensity 900، الذي يستند إلى، معالج الرسوميات، Mali-G68 MC4، والذي يدعم شبكات، الجيل الخامس 5G، ليس الأفضل، في الفئة المتوسطة، ويوجد أفضل منه، مثل Dimensity 920، إلا أنه، لا يزال مقبولا، نظرا لأن، الشركة ستطلق، أكثر من إصدار، في سلسلة، Nord CE 2، بما في ذلك، CE 2 Pro، وCE 2 Lite، ونتوقع ظهورها، بجانب هذا الهاتف الأساسي، خلال المؤتمر، الذي سيعقد، يوم 17 فبراير، مع معالجات مختلفة.



ووفقا للتسريبات السابقة، فالهاتف OnePlus Nord CE 2، سيضم شاشة AMOLED، جودتها FHD+، ومعدل تحديثها، يبلغ 90 هرتز، وسيضم 3 كاميرات، في الخلف، تدعم تصوير الفيديوهات، بجودة 4K، بمعدل 30 إطارا، في الثانية، والكاميرا الرئيسية، ستأتي بدقة، 64 ميجا بكسل، وبفتحة عدسة f/1.8، والكاميرا فائقة الاتساع، ستأتي بدقة، 8 ميجا بكسل، وبفتحة عدسة f/2.2، والكاميرا الثالثة، ستكون مسؤولة عن، استشعار معلومات العمق، وستأتي بدقة، 2 ميجا بكسل، وبفتحة عدسة f/2.4.

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كما أن، الكاميرا الأمامية، ستصل بدقة، 16 ميجا بكسل، وبفتحة عدسة f/2.0، وتدعم تصوير الفيديوهات، بدقة 1080 بكسل، وبمعدل 30 إطارا، في الثانية، وستتواجد في، ثقب صغير، في أعلى الزاوية اليسار، والبطارية ستأتي، بسعة 5000 ملي أمبير، أو 4500 ملي أمبير، (لم يتم تحديدها بعد) وستدعم الشحن السريع، SuperVOOC Fast Charging، بقوة 65 واط، ومنفذ الشحن، سيكون من فئة، USB Type C.لم يتم الاستقرار، على نظام التشغيل، حيث إن، هناك تقارير، تشير إلى أن، OnePlus Nord CE 2، سيصل بنظام، Android 12، مع واجهة، ColorOS 12، وهناك تقارير أخرى، تؤكد وصوله، مع Android 11، وColorOS 12، ثم الحصول على، تحديثين رئيسيين، حتى Android 13، وبالإضافة إلى ذلك، فإن إصدارات التخزين، ستقتصر على إصدار، يضم ذاكرة داخلية، بسعة 128 جيجا بايت، مع ذاكرة عشوائية، بسعة 8 جيجا رام، وإصدار آخر يضم، 256 جيجا بايت، مع 8 جيجا رام.وعلاوة على ذلك، سيتوجب علينا الانتظار، لأيام قليلة، حتى يتم الإعلان عن، سلسلة الهواتف الجديدة، من ون بلس، لمعرفة سعر ومواصفات الهاتف OnePlus Nord CE 2، وأيضا لمعرفة، ما إذا كان، سيتوفر للشراء في، الأسواق العالمية، أم لا.