سعر و مواصفات الهاتف Motorola Moto G41 مع المميزات والعيوب

Motorola Moto G41 Motorola Moto G41

مع نهاية، العام الماضي 2021، قررت شركة موتورولا، المنافسة بقوة في، سوق الهواتف الذكية، حيث أعلنت عن، العديد من، الهواتف المتوسطة، بما في ذلك، هاتف Motorola Moto G41، الذي وصل مع، شاشة جيدة للغاية، بجودة عالية، ومعالج رائع، بالإضافة إلى، 3 كاميرات خلفية، وبطارية ضخمة، تدعم شحنا سريعا قويا، ولكن سعر الهاتف Moto G41، قد يكون، غاليا بعض الشيء، حيث إنه، يصل إلى، أكثر من، 320 دولارا، ولمعرفة المزيد، من التفاصيل، تابعوا هذا المقال، لأننا سنقدم لكم، مواصفات وسعر الهاتف Motorola Moto G41، مع المميزات، والعيوب، لكي تكون على، علم بكل شيء، قبل التفكير في، شراء الهاتف.



مواصفات هاتف موتورولا موتو جي 41

موعد الإعلان والإطلاق: تم الإعلان، عن هاتف Moto G41، يوم 18 نوفمبر، 2021، وتم تقديمه إلى الأسواق، يوم 28 يناير، 2022.



الشبكة: هذا الهاتف، يدعم تركيب، شريحتي اتصال، 2G، أو 3G، أو 4G، من نوع، Nano-SIM، الشريحتان في وضع الاستعداد.

قد يعجبك أيضا...

الشاشة: الهاتف موتورولا موتو جي 41، يضم شاشة، بثقب صغير، في المنتصف، من فئة AMOLED، بحجم 6.4 بوصة، وبجودة FHD+، وبدقة 2400×1080 بكسل، وبمعدل تحديث 90 هرتز.المعالج: معالج تشغيل الهاتف، ثماني النواة، ويأتي من فئة، MediaTek Helio G85، المبني على، تقنية 12 نانومتر، والذي يحتوي على، نواتين Cortex-A75، بسرعة 2.0 جيجا هرتز، و6 أنوية، Cortex-A55، بسرعة 1.8 جيجا هرتز، ومعالج رسوميات، يأتي من فئة، Mali-G52 MC2.الكاميرات الخلفية: الهاتف Motorola Moto G41، يضم 3 كاميرات، في الخلف، الكاميرا الرئيسية، تأتي بدقة، 48 ميجا بكسل، وبفتحة عدسة f/1.7، وتدعم المثبت البصري OIS، وPDAF، والكاميرا فائقة الاتساع، تأتي بدقة، 8 ميجا بكسل، وبفتحة عدسة f/2.2، والكاميرا الماكرو، تأتي بدقة، 2 ميجا بكسل، وبفتحة عدسة f/2.4، بالإضافة إلى أن، الهاتف يضم فلاش LED، بجانب الكاميرات الخلفية، ويدعم تصوير الفيديوهات، بدقة 1080 بكسل، بمعدل 30 إطارا، في الثانية، ويدعم أيضا، خاصية HDR، وpanorama.الكاميرا الأمامية: وعلاوة على ذلك، فإن هذا الهاتف، يحتوي على، كاميرا أمامية، بدقة 13 ميجا بكسل، وبفتحة عدسة f/2.2، وتدعم تصوير الفيديوهات، بدقة 1080 بكسل، بمعدل 30 إطارا، في الثانية، مع دعم، خاصية HDR.الذاكرة: يتوفر الهاتف، Moto G41، بإصدارين على، مستوى الذاكرة العشوائية، الإصدار الأول، يضم ذاكرة وصول عشوائية، بسعة 4 جيجا رام، مع ذاكرة تخزين داخلية، بسعة 128 جيجا بايت، والإصدار الثاني، يضم 6 جيجا رام، مع 128 جيجا بايت، والذاكرة الداخلية، قابلة للاتساع، من خلال، بطاقة microSD، التي يتم تركيبها، بدلا من إحدى، شرائح الاتصال.نظام التشغيل: الهاتف موتو جي 41، المتوسط من موتورولا، يعمل بنظام التشغيل، Android 11، وبواجهة المستخدم، الأحدث من، Motorola.البطارية: بطارية هذا الهاتف، غير قابلة للإزالة، وتأتي من نوع، ليثيوم بوليمر، وبسعة 5000 ملي أمبير، وتدعم الشحن السريع، بقوة 30 واط، ويتم شحنها، من خلال منفذ، USB Type?C 2.0، مثل باقي، الهواتف الحديثة.مميزات الهاتف موتورولا Moto G41تصميم الشاشة رائع، حيث إنها، تأتي بإطارات نحيفة جدا، وبشكل الثقب، في المنتصف، مثل الهواتف الرائدة.يدعم تركيب، بطاقة ذاكرة خارجية، لزيادة المساحة التخزينية، وبذلك فإنك ستتمكن، من زيادة مساحة التخزين، التي تبلغ، 128 جيجا بايت، حتى 512 جيجا بايت.المعالج جيد للغاية، في هذه الفئة السعرية، ويضمن أفضل أداء، أثناء تشغيل الألعاب، ولا يسخن بسهولة.يضم مستشعرا لبصمات الأصابع، مدمجا في زر التشغيل، على الجانب، ويدعم الكثير من، المستشعرات الأخرى، بما في ذلك، مستشعر التسارع، والدوران، والقرب، والبوصلة.الكاميرات الخلفية جيدة، وتقدم تجربة تصوير، مقبولة.سعة البطارية مرتفعة، وتكفي لفترة طويلة، من الاستخدام المتواصل، ولن تستغرق، وقت طويل، في الشحن، حيث يمكن شحنها، بنسبة 100%، في أقل من، 65 دقيقة.الهاتف Motorola Moto G41، يدعم منفذ سماعات الأذن 3.5 ملم، مع دعم مكبرات الصوت، والراديو FM.يدعم خاصية NFC، ويدعم أيضا، خاصية Always on Display.يتوفر بتصميم، مقاوم للماء، ويتوفر للشراء، باللونين الأسود، والذهبي اللؤلؤي.عيوب الهاتف Moto G41الكاميرا الأمامية، لا تتناسب مع، هاتف بهذا السعر، وتوجد هواتف منافسة، بأسعار أقل، وبكاميرا أمامية، أقوى بكثير، مثل الهاتف، Vivo Y33t.لا يدعم تركيب، شريحتي اتصال، وبطاقة ذاكرة خارجية، معا في نفس الوقت، حيث إنه، يحتوي على منفذين فقط، إما لتركيب، شريحتي اتصال 4G، أو لتركيب، شريحة واحدة، بجانب كارت ميموري.لا يحتوي على، لمبة إشعارات، ولكن يمكن، تعويضها بخاصية، Always on Display.جودة تصوير الفيديوهات، ليست الأفضل، وكنا نطمح أن، يدعم تصوير الفيديوهات، بجودة 4K.سعر الهاتف Motorola Moto G41يبدأ، سعر الهاتف Motorola Moto G41، من 295 دولارا أمريكيا، للإصدار الذي يضم، 128 جيجا بايت، مع 4 جيجا رام.