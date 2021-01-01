YouTube TV يوفر ميزة ”صورة داخل صورة”فقط للآيفون والآيباد.



YouTube TV YouTube TV

كشفت تقارير حديثة أن تطبيق YouTube TV قد حصل أخيرًا على دعم لصورة داخل صورة على أجهزة أيفون وأيباد، وفقًا لكبير مسؤولي المنتجات في YouTube نيل موهان، حيث ستسمح هذه الميزة لمستخدمي أيفون و iPad بمشاهدة المحتوى في نافذة صغيرة أثناء التصفح في تطبيقات أخرى مثل تويتر أو فيس بوك أو غيرهم.



وعلى جانب آخر أعلنت منصة "يوتيوب"، عن وسائل جديدة تسمح لمنشئى المحتوى بزيادة العائدات الخاصة بهم.



وذكرت المنصة - فى منشور لها نقله موقع "ذا فيرج" التقني، اليوم الخميس - أن الوسائل الجديدة تُمكن منشئى المحتوى من استثمار المحتوى الخاص بهم والتفاعل مع المشاهدين وإنشاء أفكار جديدة لقنواتهم.

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وتتضمن الآليات الجديدة مزايا لخاصية "يوتيوب شورت"، بالإضافة إلى أدوات جديدة هذا العام؛ منها طرح تأثيرات فيديو جديدة وإمكانيات التحرير والقدرة على الرد على التعليقات من خلال إنشاء مقطع قصير، تمامًا كما يفعل منشئو المحتوى على التطبيق الشهير تيك توك TikTok.بالإضافة إلى ذلك، يبحث يوتيوب فى دمج تقنيات جديدة مثل البلوكتشين والرموز غير القابلة للاستبدال (NFTs) للسماح لمنشئى المحتوى ببيع مقاطع فيديو أو صور أو أعمال فنية فريدة يمكن التحقق منها.