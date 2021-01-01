YouTube TV يوفر ميزة ”صورة داخل صورة”فقط للآيفون والآيباد.

كشفت تقارير حديثة أن تطبيق YouTube TV قد حصل أخيرًا على دعم لصورة داخل صورة على أجهزة أيفون وأيباد، وفقًا لكبير مسؤولي المنتجات في YouTube نيل موهان، حيث ستسمح هذه الميزة لمستخدمي أيفون و iPad بمشاهدة المحتوى في نافذة صغيرة أثناء التصفح في تطبيقات أخرى مثل تويتر أو فيس بوك أو غيرهم.
وعلى جانب آخر أعلنت منصة "يوتيوب"، عن وسائل جديدة تسمح لمنشئى المحتوى بزيادة العائدات الخاصة بهم.
وذكرت المنصة - فى منشور لها نقله موقع "ذا فيرج" التقني، اليوم الخميس - أن الوسائل الجديدة تُمكن منشئى المحتوى من استثمار المحتوى الخاص بهم والتفاعل مع المشاهدين وإنشاء أفكار جديدة لقنواتهم.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!