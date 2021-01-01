هواوي تطلق سماعة HUAWEI FreeBuds Lipstick.مستوحى من أحمر الشفاه.



HUAWEI FreeBuds Lipstick HUAWEI FreeBuds Lipstick

خصائص فريدة لسماعات HUAWEI FreeBuds Lipstickتمنع الضوضاء وتتميز بجودة صوت الاستوديو وتمنحك راحة مطلقة عند الاستخدامHUAWEI WATCH FIT mini ساعة نسائية بقدرات فائقة ورابط معصم يحافظ على بشرة الفتيات بيك ين: هواوي حريصة على توفير منتجات متميزة بأسعار تنافسية تلبي جميع أذواق واحتياجات العملاء.



كشفت شركة هواوي لأعمال المستهلك عن أحدث منتجين لها في عالم الأجهزة القابلة للارتداء فائقين الجودة، حيث أعلنت عن إطلاق سماعات HUAWEI FreeBuds Lipstick وساعة HUAWEI WATCH FIT mini من هواوي والتي تم تصميمها خصيصاً لتلائم الفتيات وتزيدهن جمالاً وأناقة.



وتجمع سماعة HUAWEI FreeBuds Lipstick بين رُقي التصميم والتكنولوجيا المتطورة لتقدم للمستهلكين تجربة رائعة من حيث المظهر وجودة الصوت. كما أنها مزودة بعلبة شحن تمتاز بلونيها الأسود والذهبي، في حين تلمع السماعتان باللون الأحمر الساطع، وتتوافق هذه السماعات مع أنظمة تشغيل مختلفة بما في ذلك نظامي Android وiOS، في حين يستطيع المستخدمون أيضاً تنزيل تطبيق HUAWEI AI Life لضبط الإعدادات أو التحكم بخصائص مختلفة، مثل استشعار وضعها في الأذنين وخيارات التحكم السريعة والاستعلام عن الوضع وضوابط إلغاء الضجيج وإدارة الجهاز.

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ويمكن للمستخدمين الحصول على سماعة HUAWEI FreeBuds Lipstick، والإستمتاع بالعروض الحصرية المتوفرة خلال مرحلة الحجز المسبق والحصول على ساعة HUAWEI WATCH Fit هدية مجانية، وذلك عبر الموقع الإلكترونى الرسمى لهواوى وجميع فروع هواوى Experience Store وموزعيها المعتمدين.وصرح بيك ين الرئيس التنفيذي لمجموعة هواوي مصر للمستهلكين، إن المنتجين الجديدين يتميزان بأنهما من الأجهزة الذكية فائقة الإمكانات، وأنه تم طرحهما خصيصاً للمنافسة في عالم الأجهزة القابلة للارتداء وملحقات الهواتف المحمولة، وذلك ضمن استراتيجية هواوي بالعمل على توفير كافة منتجاتها في السوق المصري بأسعار تنافسية من أجل الحفاظ على ريادة هواوي في سوق الأجهزة الذكية.وقال: إن ساعة HUAWEI WATCH FIT mini الجديدة وسماعة HUAWEI FreeBuds Lipstick قد تم تصميمهما من أجل امرأة أكثر جمالاً وأناقة وبمواصفات وخصائص تُمكن النساء من الاعتماد عليهما بشكل أساسي، وذلك من منطلق إيمان هواوي بأهمية المساواة بين الجنسين في طرح المنتجات.ومما يجعل سماعات HUAWEI FreeBuds Lipstick فريدة من نوعها هو تناسق الألوان الساحرة ضمن مزيج من الأسود والذهبي والأحمر. وتعبر سماعات HUAWEI FreeBuds Lipstick عن لغة تصميم هواوي الرائد للسماعات المفتوحة، وذلك بعد تجارب متعددة لمحاكاة المزايا المريحة والتي أجريت على أكثر من 10 آلاف أذن بشرية ذات أشكال وأحجام مختلفة، بالإضافة إلى اختبار محاكاة الإجهاد واسع النطاق على ثمانية أجزاء من الأذن. وبالتالي، يسهم تصميم هذه السماعات في توفير الراحة القصوى أثناء ارتدائها.وتمتاز سماعات HUAWEI FreeBuds Lipstick بخاصية Adaptive Ear Matching التي تعمل على تعديل الصوت وتحدد تلقائياً شكل قناة الأذن وخصائص الارتداء، وتحدد مواصفات معادل الصوت الأنسب لكل مستخدم. ويستطيع المستهلكون أيضاً أن يختاروا من خلال تطبيق HUAWEI AI Life App أحد الأوضاع الثلاثة المختلفة لمعادل الصوت، بما في ذلك معادل balanced التلقائي ومعادل bass boost ومعادل treble boost للاستمتاع بتجربة صوت خاصة تتوافق مع تفضيلاتهم.كما أن سماعات HUAWEI FreeBuds Lipstick مجهزة بخاصية إلغاء الضوضاء النشطة التي تسهم في إلغاء الضجيج المحيط بالمستخدم من خلال اختيار المجموعة الأنسب من خصائص إلغاء الضجيج من بين أكثر من 10 مجموعات مختلفة بشكل تلقائي، بما يتيح للمستخدمين الانعزال عن الضجيج من حولهم بفضل هذه السماعات المفتوحة الرائدة.ويتيح ربط سماعات HUAWEI FreeBuds Lipstick بساعة Huawei smartwatch للمستخدمين التحكم بأوضاع إلغاء الضوضاء والتحقق من عمر البطارية والتحكم بقائمة الأغاني الخاصة بهم. ومع تقنية ترميز الصوت الجديدة المخصصة للألعاب، تستطيع هذه السماعات تقليل وقت وصول الصوت إلى 90 مللي ثانية بما يبقي الصوت متزامناً بالكامل مع كل حركة تشاهدونها.ويمكن لسماعات HUAWEI FreeBuds Lipstick -إضافة إلى الاتصال السلس - أن تسجل الصوت عالي الدقة بمعدل يصل إلى 48 كيلوهرتز. ويستطيع المستخدمون أيضاً من خلال تشغيل وضعSurroundings Mode في تطبيق HUAWEI AI Life أن يسجلوا الأصوات من حولهم عند تسجيل مدونات الفيديو أثناء السفر، بما يتيح التقاط اللحظات المثيرة بصوت عالي الدقة. وتتمتع سماعات HUAWEI FreeBuds Lipstick ببطارية مطورة تضمن 22 ساعة من الاستماع المتواصل للموسيقى عندما تكون العلبة مشحونة بالكامل مع إيقاف خاصية إلغاء الضجيج، مقابل 4 ساعات من الاستماع المتواصل للموسيقى عندما تكون السماعات مشحونة بالكامل، فهذه البطارية القوية تتيح للمستخدمين الاستمتاع بالموسيقى في أي وقت وأينما كانوا من دون القلق بشـأن عمرها.هذا وتأتي ساعة HUAWEI WATCH FIT mini بتصميم مستطيل، وشاشة AMOLED ملونة عالية الدقة تعمل باللمس بقياس 1.47 بوصة.كما أن الهيكل الخارجي مصنوع من سبائك الألومنيوم المقاوم للصدأ، لتقدم الساعة بجسم أنيق، مع منحنى طفيف لتناسب الارتداء على المعصم، وتوفير تجربة ارتداء أفضل للمستخدمات الإناث.وتتميز الساعة الجديدة HUAWEI WATCH FIT mini بسوار مصنوع من الجلد غير ضار لبشرة الفتيات وبشكل أكثر أناقة، ويأتي اللون الأبيض بدرجة مريحة للعين بشكل رائع، أما اللون البني من "الأستيك" فيأتي بدرجة داكنة ليزيد من أناقة الساعة. وتم تزويد الساعة بمواصفات مطابقة للأجواء الكلاسيكية بالكامل، حيث تأتي FIT mini بواجهة رقمية عربية.وتمت إضافة 6 واجهات جديدة للساعة بشكل Standby، مما يعزز تجربة الارتداء طوال اليوم، وهناك أيضاً 5 واجهات جديدة مصممة للساعة لـ FIT mini خصيصاً.