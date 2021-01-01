”جوجل”تعلم طريقة تسجيل الخروج من حساب واحد فقط

إذا كنت تستخدم حسابات جوجل متعددة، فمن المحتمل أن تشعر بالإحباط من خيارات تسجيل الخروج حيث تسمح لك جوجل بتسجيل الخروج من جميع الحسابات في وقت واحد دون تسجيل الخروج من الحساب الفردي مباشرةً.
وفيما يلى نخبرك كيف يمكنك تسجيل الخروج من حساب Google/ Gmail واحد فقط، حيث إنها طريقة غير مباشرة إلى حد ما وتتطلب منك تسجيل الدخول من جهاز آخر مع الكمبيوتر المحمول/ الهاتف الذكي/ الجهاز اللوحي الذي تريد تسجيل الخروج من حساب جوجل معين منه، وفيما يلي الخطوات.
1. انتقل إلى صفحة جوجل الرئيسية واضغط / انقر على أيقونة ملفك الشخصي في الزاوية اليمنى العليا من الشاشة.
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