توضح تصميم الهاتف Moto Edge 30 Pro بفيديو تشويقي



Moto Edge 30 Pro Moto Edge 30 Pro

تستعد شركة موتورولا، للإعلان عن، سلسلة Edge الجديدة، خلال مؤتمرها العالمي، الذي سيقام يوم، 24 فبراير، ونتوقع أن، يتم الإعلان عن، Moto Edge 30 Pro، في المؤتمر، وقبل ذلك، بأيام قليلة، ظهر تسريب جديد، من المسرب الموثوق، Evan Blass، المعروف على Twitter، باسم evleaks، يجلب معه، صورا جديدة، تعرض التصميم الأمامي، والخلفي، للهاتف القادم، وفيديو قصيرا، يستعرض أداء، القلم المغناطيسي، الذي سيصل، مع هذا الهاتف، بالإضافة إلى أن، التسريب يعطينا، نظرة على، مواصفات الهاتف Moto Edge 30 Pro، الرسمية، وفي هذا المقال الجديد، دعونا نستعرض، أبرز ما ظهر، في التسريب.



وفقا للصور، التي نشرها evleaks، على تويتر، فهاتف Edge 30 Pro القادم، سيضم شاشة كاملة، بثقب صغير، في المنتصف، وسيتوفر مع، حافظة بها شاشة، بطول الهاتف، توفر شكلا متميزا، لخاصية Always-On Display، كما موجود، في الصورة، وعلى الرغم، من أن الهاتف، Moto Edge 30 Pro، يدعم القلم المغناطيسي، وخصائصه، إلا أنه، لن يصل، بفتحة مخصصة للقلم، الذي سيتم بيعه، بشكل منفصل، والذي يمكن شراؤه، من أحد، المتاجر الرسمية، لشركة موتورولا.



مواصفات الهاتف Moto Edge 30 Pro

هناك، بعض التسريبات السابقة، التي توضح، مواصفات الهاتف Moto Edge 30 Pro، والتي تتمثل في، شاشة OLED، بحجم 6.7 بوصة، وبجودة FHD+، وبمعدل تحديث 144 هرتز، وبمعدل أخذ، عينات باللمس، يبلغ 720 هرتز، بالإضافة إلى، كاميرا أمامية، ممتازة للغاية، بدقة 60 ميجا بكسل، وبفتحة عدسة f/2.0، وتدعم تصوير الفيديوهات، بجودة 4K، بمعدل 30 إطارا، في الثانية، وتدعم أيضا، المثبت الإلكتروني، للصور بالدوران EIS.

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هذا الهاتف القادم، سيتوفر كذلك، مع 3 كاميرات، في الخلف، الكاميرا الرئيسية، تأتي بمستشعر، من سوني، وبدقة 50 ميجا كبسل، وبفتحة عدسة f/1.9، والكاميرا فائقة الاتساع، تأتي بدقة، 50 ميجا بكسل، وبفتحة عدسة f/2.2، والكاميرا المسؤولة عن، استشعار معلومات العمق، تأتي بدقة، 2 ميجا بكسل، وبفتحة عدسة، f/2.4، والكاميرات الخلفية، ستحتوي بجانبها على، فلاش LED مزدوج، وستدعم تصوير الفيديوهات، بجودة 4K، بمعدل 30، أو 60 إطارا، في الثانية، مع دعم، خاصية التثبيت الإلكتروني، للصور بالدوران EIS.وبخصوص المعالج، فتم التأكيد أن معالج التشغيل، سيكون من فئة، Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1، ومعالج الرسوميات، من فئة، Adreno 730، كما أن، الهاتف Motorola Moto Edge 30 Pro، سيعمل بنظام، Android 12، وبواجهة مستخدم، MYUI 3.0، وسيتوفر بأكثر من طراز، على مستوى الذاكرة، الطراز الأول، سيضم ذاكرة داخلية، بسعة 128 جيجا بايت، مع ذاكرة عشوائية، بسعة 8 جيجا رام، والطراز الثاني، سيضم 256 جيجا بايت، مع 8 جيجا رام، والطراز الثالث، سيضم 256 جيجا بايت، مع 12 جيجا رام.وكانت منصة 3C، قد اعتمدت، هذا الهاتف الجديد، من موتورولا، مع بطارية بسعة، 5000 ملي أمبير، تدعم الشحن السريع، بقوة 68 واط، ويتم شحنها، من خلال منفذ، USB Type?C 3.2، وعلاوة على ذلك، فإن الهاتف، Motorola Moto Edge 30 Pro، سيتميز بطلاء مقاوم للماء، وبدعم القلم المغناطيسي، مع دعم، مكبرات صوت stereo، وخاصية NFC، بالإضافة إلى أن، الهاتف يضم مستشعرا، لبصمات الأصابع، مدمجا في زر الباور، الموجود على، الجانب الأيمن.ومع ذلك، فإن كل هذه، مجرد تسريبات، ولا توجد أي، تأكيدات رسمية، من الشركة، حتى الآن، ولكن، لن يتوجب علينا، الانتظار كثيرا لمعرفة، سعر ومواصفات الهاتف Moto Edge 30 Pro، وذلك لأن، الإعلان الرسمي، سيكون بعد، أيام قليلة، وبالتحديد، يوم 24 فبراير، لا تنسوا العودة إلينا، للاطّلاع على، التفاصيل الرسمية.