مواصفات هاتف Samsung Galaxy S22 Plus 5G

Galaxy S22 Plus 5G، هو أحد أفراد، عائلة Galaxy S22، التي تم، الإعلان عنها، يوم 9 فبراير، يصل بمواصفات رائعة، ليست الأقل، وليست الأعلى، في هذه السلسلة، ولكنها ممتازة للغاية، مقارنة بالمنافسين، ويأتي، مع مواصفات مشابهة، للهاتف S22 العادي، ولكن مع، شاشة أكبر، وبطارية أكبر، وشحن سريع أقوى، حيث يضم، شاشة بحجم 6.6 بوصة، بدلا من، شاشة بحجم 6.1 بوصة، وبطارية بسعة، 4500 ملي أمبير، بدلا من، بطارية بسعة 3700 ملي أمبير، بالإضافة إلى أن، الشحن السريع، هو نفسه الموجود، في الهاتف الرائد، S22 Ultra، ومع ذلك، سأعرض عليكم الآن، سعر ومواصفات الهاتف Galaxy S22 Plus 5G، مع مميزاته، وعيوبه.



مواصفات Galaxy S22 Plus 5G

موعد الإعلان والإطلاق: تم الإعلان عن، هاتف سامسونج جالاكسي إس 22 بلس، يوم 9 فبراير 2022، وسييتم إطلاقه، للأسواق، بشكل رسمي، يوم 25، من نفس الشهر.



الشبكة: هاتف سامسونج الرائد، يدعم شبكات اتصال، الجيل الخامس 5G، ويدعم تركيب شريحة اتصال، Nano-SIM، واحدة، أو شريحتين، Nano-SIMs + eSIM.

الشاشة: تم تصميم، هذا الهاتف، حول شاشة منحنية، بشكل الثقب، من فئة، Dynamic AMOLED 2X، حجمها 6.6 بوصة، بجودة FHD+، وبمعدل تحديث 120 هرتز، كما أنها، محمية بزجاج، من فئة، Corning Gorilla Glass Victus+، وتدعم معدل سطوع، 1750 شمعة، في البوصة، مع دعم، HDR10+، وAlways-on display.الكاميرات الخلفية: الهاتف Samsung Galaxy S22 Plus 5G، يحتوي على، 3 كاميرات خلفية، الكاميرا الرئيسية، بدقة 50 ميجا بكسل، وبفتحة عدسة f/1.8، وبدعم Dual Pixel PDAF، وOIS، وكاميرا التصوير المقربة، تأتي بدقة، 10 ميجا بكسل، وبفتحة عدسة f/2.4، وبدعم OIS، والتقريب البصري 3x، والكاميرا فائقة الاتساع، تأتي بدقة، 12 ميجا بكسل، وبفتحة عدسة f/2.2، وبدعم Super Steady video، مع العلم بأن، الكاميرات الخلفية، تدعم تصوير الفيديوهات، بجودة 8K، بمعدل 24 إطارا، في الثانية، أو بجودة 4K، بمعدل 30، و60 إطارا، في الثانية، وتدعم أيضا، تصوير فيديو، بخاصية HDR10+، وstereo sound rec، مع دعم، خاصية التثبيت الإلكتروني، للصور بالدوران EIS.الكاميرا الأمامية: تم تقديم، هذا الهاتف، مع كاميرا أمامية، دقتها 10 ميجا بكسل، وبفتحة عدسة f/2.2، وبدعم Dual Pixel PDAF، وAuto-HDR، مع دعم، تصوير فيديوهات، بجودة 4K، بمعدل 30، و60 إطارا، في الثانية، وهذا أقل بكثير، من الهاتف Galaxy S22 Ultra 5G، الذي يضم، كاميرا أمامية، بدقة 40 ميجا بكسل، ولكن جودة تصوير الفيديوهات، هي نفسها.المعالج: أكدت سامسونج، أن، هاتفها الرائد، Galaxy S22 Plus 5G، سيتوفر بإصدارين، على مستوى المعالج، الإصدار الأول، يضم معالج تشغيل، من فئة، Exynos 2200، المصنوع بتكنولوجيا 4 نانومتر، مع معالج رسوميات، من فئة، Xclipse 920، والإصدار الثاني، معالج تشغيل، من فئة، Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1، المصنوع بتكنولوجيا 4 نانومتر، مع معالج رسوميات، من فئة، Adreno 730، علما بأن، معالجات التشغيل، ثمانية النواة، وتضم نواة، Cortex-X2، و3 أنوية، Cortex-A710، و4 أنوية، Cortex-A510.الذاكرة: إصدارات التخزين، التي يتوفر بها، هذا الهاتف الجديد، تتمثل في، ذاكرة داخلية، بسعة 128 جيجا بايت، مع ذاكرة عشوائية، بسعة 8 جيجا رام، أو 256 جيجا بايت، مع 8 جيجا رام، ولا يوجد، منفذ بطاقة تخزين خارجية.البطارية: وعلاوة على ذلك، فإن البطارية، تأتي بسعة، 4500 ملي أمبير، تدعم تقنية، USB Power Delivery 3.0، لشحن الهاتف بسرعة، 45 واط، كما أنها تدعم، الشحن اللاسلكي، Qi / PMA، بقوة 15 واط، والشحن اللاسلكي العكسي، بقوة 4.5 واط، ومنفذ شحن البطارية، يأتي من فئة، USB Type?C 3.2.نظام التشغيل: الهاتف سامسونج جالاكسي إس 22 بلس، يعمل بنظام، Android 12، الأحدث من جوجل، مع واجهة مستخدم، One UI 4.1، الأحدث من سامسونج.الإضافات: الإضافات التي سيصل، بها هاتف Galaxy S22 Plus 5G، تتمثل في، مستشعر لبصمات الأصابع، مدمج في الشاشة، ومستشعرات التسارع، والدوران، والقرب، والبوصلة، والبارومتر، بالإضافة إلى، دعم خدمات، Samsung DeX، وSamsung Pay، (فيزا، وماستر كارد)، مع دعم، أوامر وإملاء، لغة Bixby الطبيعية، ودعم النطاق العريض للغاية (UWB).مميزات الهاتف جالاكسي إس 22 بلسهذا الهاتف، يتميز بتصميم أمامي، وخلفي، من زجاج، Corning Gorilla Glass Victus+، وبإطار من الألمونيوم.يتوفر بأحدث، المعالجات الرائدة، حيث يتوفر بمعالج، كوالكوم الرائد، والأقوى على الإطلاق، وبمعالج سامسونج، الذي تم الإعلان عنه، في شهر يناير الماضي، وهذا يعني، أنه سيوفر أداء، غير مسبوق، سواء أثناء تشغيل، الألعاب لفترة طويلة، أو إجراء، المهام الثقيلة.مقاوم للماء والغبار، بشهادة IP68، حتى 1.5 متر، لمدة 30 دقيقة.جودة تصوير الفيديوهات، ممتازة للغاية، سواء من خلال، الكاميرا الأمامية، والخلفية.شاشة الهاتف، Samsung Galaxy S22 Plus 5G، تقدم أداء، لا مثيل له، حتى تحت، ضوء الشمس المباشر، كما أنها، جيدة للغاية، في الألعاب.يدعم مكبرات صوت ستريو، ويدعم أيضا، خاصية NFC.بطارية ضخمة، تعمل لأكثر من، يوم كامل، من الاستخدام، ويتم شحنها، في وقت قصير، بفضل تقنية الشحن السريع، التي تأتي، بقوة 45 واط.يحتوي على، مستشعر بصمة، مدمج أسفل الشاشة، يعمل بالموجات، فوق الصوتية، ويقدم تجربة، استخدام سريعة جدا، حتى إذا كانت، يدك متسخة، أو مبللة.عيوب الهاتفGalaxy S22 Plus 5G، لا يدعم، منفذ سماعات الأذن 3.5 ملم.إصدارات التخزين، ليست كبيرة، مقارنة بهاتف، مع هذه المواصفات، ولا يوجد، منفذ لزيادة المساحة التخزينية.ومثل باقي، هواتف السلسلة، فسعر الهاتف جالاكسي إس 22 بلس، غالٍ نسبيا، ويوجد منافسون من، شاومي، وهونور، بمواصفات متقاربة، وسعر أرخص بكثير.سعر الهاتف Galaxy S22 Plus 5Gسعر الهاتف Galaxy S22 Plus 5G، يبدأ من، 1190 دولارا أمريكيا، للإصدار الذي يضم، 128 جيجا بايت، مع 8 جيجا رام.وسعره يصل إلى، 1250 دولارا، للإصدار الذي يضم، 256 جيجا بايت، مع 8 جيجا رام.