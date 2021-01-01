تحديثات كبيرة لـDB11 و DBS وفانتيج من أستون مارتن

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أستون مارتن

يقترب موعد وصول تحديثات منتصف العمر لعدد من سيارات أستون مارتن. وبدأت الشركة بالتلميح لما ستوفره.

وضح لورانس سترول رئيس أستون مارتن في لقاء صحفي أن سيارات DB11 و DBS وفانتيج يتصل بتحديثات كبيرة تجعلها تبدو مثل “سيارات جديدة كلياً”. سيكون من بين التحديثات وصول نظام معلوماتي ترفيهي جديد كلياً مزود بشاشة تعمل باللمس. تقنياً، ستبني أستون مارتن نظامها على أساس نظام مرسيدس MBUX، لكن سترول وضوح أنها لن يكونا متشابهين لأن نظام أستون مارتن سيكون له مظهره الفريد و”لهجة إنجليزية مناسبة”.

يتوقع أيضاً أن تحصل السيارات على تحسينات ميكانيكية تشمل أنظمة تعليق محسنة، وناقل حركة محدث إضافة لتحديثات كبيرة في التصميم الداخلي. وسنتعرف على المزيد من المعلومات خلال العام الجاري.

المصدر: سعودى شفت

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