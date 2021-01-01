أقدم سياره من بورش من عام 1898تعرض في متحفها



بورش بورش

يرتبط اسم بورش بالعديد من الأفكار، كالمحركات الرياضية والأداء العالي والفخامة. ولكن أقدم سيارات بورش لا تشبه أي سيارة أخرى.



تعود السيارة Egger-Lohner C.2 Phaeton إلى العام 1898 حيث صممها فرديناند بورش، مؤسس شركة بورش التي ننعرفها اليوم. وتسمى السيارة أيضاً بورش P1، وتحمل محرك كهربائي واحد من تصميم فرديناند بورش أيضاً يدفع العجلات الأمامية. في ذلك الوقت كانت المحرك الكهربائي ينتج فقط 3 حصان، ولكنها كانت كافية لبلوغ سرعة 35 كم/س، ومع بطاريات قديمة التقنية فقد كان مدى السيارة يبلغ 79 كيلومتر فقط.



تعرضها بورش السيارة في مدخل متحف بورش في قسم مخصص لها استغرق تجهيزه أكثر من عام. تتميز صالة العرض بسلسلة من المرايا وإضاءة LED مع خلفية من الموسيقى التصويرية وسرد لقصة بورش. وحسب أمين معرض بورش إيريس هاكر “لم يربط العديد من الزائرين مطلقًا بين العربة التي لا تجرها الخيول والتنقل الكهربائي”، وأضاف “الآن قمنا بإنشاء تأثير مذهل حقيقي. ينجذب كل زائر إلى بدايات بورش الكهربائية بفضل تقنية المرآة اللامتناهية التي لم تُستخدم من قبل”.