تعرف علي التفاصيل .. الشرطة الفرنسية تطلق النار على شخص مسلح بسكين

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الشرطة الفرنسية تطلق النار


أطلقت الشرطة الفرنسية، اليوم الاثنين، النار على شخص مسلح بسكين بعد أن هدد الضباط في محطة جار دو نور في باريس صباح اليوم.

ووفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، قال وزير الداخلية الفرنسي، جيرالد دارمانان، إن ضابطين كانا يقومان بدورية في المنصة الرئيسية للمحطة حوالي الساعة 7 صباحًا عندما هددهما رجل يحمل سكينا 12 بوصة.

وأضاف أن الضابطين اضطرا لإخراج بنادقهما وأطلق كل منهما عدة طلقات على الرجل، مما أدى لدخوله في حالة خطرة.

ونشر وزير الداخلية تغريدة على تويتر في حوالي الساعة 7:30 صباحًا بالتوقيت المحلي: "هذا الصباح ، حوالي الساعة 7 صباحًا ، تعرضت دورية للشرطة للتهديد من قبل فرد مسلح بسكين في وسائل النقل العام في منطقة إيل دو فرانس".

وتابع:"استخدمت الشرطة أسلحتهم، وبذلك أزالوا أي خطر عليهم وعلى الركاب".

ولم يصب أي من الضابطين ، ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات بين المارة.

ونقلا عن صحيفة "لاديبيش" الفرنسية فإن الشخص المسلح كان معروفا للشرطة دون أن توضيح ما هو معروف عنه.
ولم تذكر الشرطة دوافع الرجل لشن الهجوم، لكنها قالت لا يبدو أن الإرهاب هو السبب.

المصدر: صحيفة "ديلي ميل" البريطانية

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