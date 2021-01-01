تعرف علي التفاصيل .. الشرطة الفرنسية تطلق النار على شخص مسلح بسكين

أطلقت الشرطة الفرنسية، اليوم الاثنين، النار على شخص مسلح بسكين بعد أن هدد الضباط في محطة جار دو نور في باريس صباح اليوم.
ووفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، قال وزير الداخلية الفرنسي، جيرالد دارمانان، إن ضابطين كانا يقومان بدورية في المنصة الرئيسية للمحطة حوالي الساعة 7 صباحًا عندما هددهما رجل يحمل سكينا 12 بوصة.
وأضاف أن الضابطين اضطرا لإخراج بنادقهما وأطلق كل منهما عدة طلقات على الرجل، مما أدى لدخوله في حالة خطرة.
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