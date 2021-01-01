رفع سعر الفئة الوحيدة من ستيب واي 2022 محليا

أعلنت مؤخرا شركة EIM (وكيل رينو في مصر) عن رفعها لسعر موديل 2022 من سيارتها رينو ستيب واي التي تنتمي لفئة مركبات SUV وكروس أوفر الرياضية، حيث بلغت هذه الزيادة 10 آلاف جنيه (نفس قيمة أخر زيادة في 2021)، وبذلك أصبح سعر الفئة الوحيدة من هذه السيارة كالتالي:
- فئة واحدة فقط من 259 إلى 269 ألف جنيه (زيادة 10 آلاف جنيه).
ويحمل هذا الموديل محرك بسعة 1600 سي سي وبقوة 110 حصان، و148 نيوتن متر من عزم الدوران، ويتصل المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي، وتبلغ سعة خزان الوقود بهذه السيارة 50 لتر، بينما تبلغ سعة التخزين بحقيبة السيارة الخلفية ما يعادل 320 لتر.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!