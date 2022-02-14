أسعار العملات في مصر اليوم 14-2-2022

أظهر التقرير الصباحي للمال استقرار أسعار العملات على مستويات أمس في بداية التعاملات الصباحية اليوم الاثنين 14 فبراير 2022 مقابل نظيره الجنيه المصري داخل شبكة فروع عدد كبير من البنوك الحكومية والخاصة، وشركات الصرافة العاملة في السوق المحلية المصرية، وتعرض بوابة “المال” عبر التقرير التالي أسعار الريال السعودي والدينار الكويتي والدولار الأمريكي واليورو.
أسعار العملات في بنك مصر
حافظ الدولار على مستوياته أمام الجنيه المصري عند 15.64 جنيه للشراء، و15.74 للبيع، وبلغت مستويات سعر صرف اليورو 17.85 جنيه للشراء، و18.05 للبيع، كما سجل سعر الريال السعودي 4.18 جنيه للشراء، و4.20 للبيع داخل شبكة فروع بنك مصر.
أسعار العملات في بنك قناة السويس
في بداية التعاملات الصباحية حافظ سعر الدولار أمام الجنيه المصري إلى 15.66 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع، واليورو 17.88 للشراء، و18.07 للبيع، وسعر صرف الريال السعودي 4.15 جنيه للشراء، و4.20 للبيع.
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