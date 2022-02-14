سعر الذهب في مصر اليوم14 فبراير 2022

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شهدت أسعار الذهب، اليوم الإثنين، متأثرة بالثبات في تعاملات البورصة العالمية عند مستوى 1860دولارًا للأوقية.



وشهدت حركة السوق المحلية حالة من الركود نتيجة عدم الاستقرار التي يشهدها سعر الذهب عالميًا.



أسعار الذهب اليوم في مصر:

سجلت أسعار الذهب عيار 14 نحو 542جنيهًا.

وسجلت أسعار الذهب عيار 18 نحو 698جنيهًا.

كما سجلت أسعار الذهب عيار 21 نحو 813 جنيها.

فيما سجلت أسعار الذهب عيار 24 نحو 930جنيها.

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أسعار سبائك الذهب اليوم:سجلت سبيكة الذهب وزن 5 جرامات نحو 4065 جنيها.وسجلت سبيكة الذهب وزن 10 جرامات نحو 8130جنيها.كما سجلت سبيكة الذهب وزن 20 جراما نحو 16260جنيها.سعر الجنيه الذهب:سجل سعر الجنيه الذهب وزن 8 جرامات نحو6554جنيهًا.يُضاف إلى سعر الجرام تكلفة مصنعيه الذهب، وتختلف من منتج لآخر.مواصفات الذهب:يتنوع الذهب على عدة عيارات صُنِّفت وفقاً لنسبة الذهب في كل كيلو، أغلاها عيار 24 لوجود أعلى نسبة للذهب به تبلغ 99%.الذهب القديم :لا صحة لما أثير ببعض المواقع الإخبارية، وتم تداوله على صفحات التواصل الاجتماعي بشأن توقف عمليات بيع وشراء المشغولات الذهبية التي تم دمغها بالطرق التقليدية "القلم" مع سعي وزارة التموين استبدالها بالدمغة بالليزر وذلك " تماشيا مع تطورات العصر".مؤشرات البورصة:تتحرك مؤشرات البورصة بين لونين هما: الأخضر ويعني الارتفاع والمؤشر الأحمر يعني الهبوط.سعر الذهب اليوم عالميا:قفزت أسعار الذهب خلال نهاية الأسبوع المضي إلى أعلى مستوى لها في شهرين تقريبًا، حيث أدت المخاوف من ارتفاع التضخم وتزايد التوترات بين روسيا وأوكرانيا إلى رفع الطلب على المعدن الذي يعتبر ملاذًا آمنًا.