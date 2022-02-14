الأسهم الأكثر صعودًا في تعاملات البورصة اليوم على رأس «طلعت مصطفى» و «جى بى أوتو»

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تصدر سهم طلعت مصطفي أسعار الأسهم الأكثر صعودًا بالبورصة المصرية، خلال تعاملات جلسة اليوم الأحد بنسبة 2.72%، بحجم تداول بلغ نحو 5.1 مليون سهم، وبقيمة إجمالية نحو 50 مليون جنيه، مغلقًا التداول على مستوي إغلاق بسعر 9.81 جنيه، مقابل سعر فتح 9.5 جنيه.



بينما جاء سهم جي بي أوتو بالمرتبة الثانية بنسبة 2.5% ، بحجم تداول بلغ 2.2 مليون سهم، بقيمة تداول نحو 13 مليون جنيه، مغلقًا التداول على 5.7 جنيه، مقابل سعر فتح 5.6 جنيه.



وشهدت تعاملات جلسة اليوم تراجع في الأداء للمؤشرات، بإنخفاض مؤشر السوق الرئيسي EGX30 بنسبة 1.21% ليغلق عند مستوى 11438 نقطة.

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وتراجع أداء مؤشر EGX70 بنسبة 6.33% ليغلق عند مستوى 1982 نقطة، وارتفع مؤشر EGX100 بنسبة 0.20% ليغلق عند مستوي 3.182 نقطة.أسعار الأسهم الأكثر صعودًاالشركة سعر الفتح متوسط السعر أخر سعر التغير % حجم التداول قيمة التداولطلعت مصطفى 9.55 9.81 9.81 2.72 5,103,876 50,081,740جى بى اوتو 5.6 5.74 5.74 2.5 2,221,994 13,037,787القلعة 1.388 1.406 1.406 1.3 60,101,959 85,717,016مصر بني سويف 28.97 29.33 29.74 2.66 18,435 537,278القابضة المصرية 21.4 21.42 21.6 0.93 43,698 914,453هيرميس 17.7 17.92 17.8 0.56 4,719,093 85,402,816ايديتا للصناعات الغذائية 7.97 7.98 7.98 0.13 164,986 1,315,871العروبة للسمسرة 1.052 1.2 14.07 1,002 1,014مطاحن وسط وغرب 90.29 100.8 11.64 105 10,469وثائق استثمار شركه صناديق الموشرات 12.31 13.19 7.15 352 4,537أداء البورصة الأسبوع الماضي:تراجعت خسائر البورصة المصرية هامشيًا خلال تعاملات الأسبوع الماضي ليغلق رأس المال السوقي للأسهم المقيدة عند مستوى 749.5مليار جنيه، مقابل 749،9 مليار جنيه بنهاية الأسبوع السابق لتمثل نسبة الانخفاض نحو 0.05%.وعلى صعيد المؤشرات أغلق مؤشر EGX30 عند 11578 نقطة, مسجلا انخفاضًا بنحو 0.51%، بينما سجل مؤشر EGX70 EWI هبوطا بنسبة 2.16% مغلقًا الفترة عند 2116 نقطة، بينما سجل مؤشر S&P ارتفاعًا بنحو 0.34% مغلقًا الفترة عند 1906 نقطة.وبالنسبة لمؤشر EGX30 capped فقد سجل انخفاضًا بنحو 0.27% مغلقا عند 13816 نقطة، بينما سجل مؤشر EGX100 EWI انخفاضا بنحو 1.66% مغلقا الفترة عند 3140 نقطة.وبلغ إجمالي قيمة التداول خلال الأسبوع الحالي نحو 27,6 مليار جنيه فى حين بلغت كمية التداول نحو 2,123 مليون ورقة منفذة على 183 ألف عملية، و ذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 52.8 مليار جنيه وكمية تداول بلغت 1,5 مليون ورقة منفذة على 152 ألف عملية خلال الأسبوع الماضي.واستحوذت الأسهم على 21.3% من إجمالي قيمة التداول داخل المقصورة، فى حين مثلت قيمة التداول للسندات نحو 78.9 خلال الأسبوع.وسجلت تعاملات المصريين نسبة 74.9% من إجمالى التعاملات على الأسهم المقيدة، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 16.9% و العرب على 8.2% وذلك بعد استبعاد الصفقات، وقد سجل الأجانب صافي بيع بقيمة 322 مليون جنيه بينما سجل العرب صافي شراء بقيمة 55 مليون جنيه وذلك بعد استبعاد الصفقات