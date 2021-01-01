«ميتافيرس» تتيح أداة جديدة لمواجهة التحرش في العالم الافتراضي



ميتافيرس ميتافيرس

بعد تعرض النساء للتحرش على العالم الافتراضي «ميتافيرس»، وزيادة المخاوف حول انخفاض الخصوصية، والتعرض للاختراق، وضعت «ميتافيرس» أداة الحدود الشخصية.



ووفقًا لما نشره موقع (Economic Times)، بدأت شركة «ميتا» في طرح حد أدنى للمسافة بين الصور الرمزية للمستخدمين في العالم الافتراضي بعد المضايقات التي تعرض لها المستخدمين.



الحدود الشخصية في العالم الافتراضي

تعمل أداة الحدود الشخصية في العالم الافتراضي من خلال وضع حلقة من المساحة حول المستخدمين تحمي الصور الرمزية.

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يقول فيفك شارما، نائب رئيس شركة Horizon، «الحدود الشخصية تمنع أي شخص من اختراق المساحة الشخصية لصورتك الرمزية، فإذا حاول شخص ما الدخول إلى حدودك الشخصية، فسيقوم النظام بإيقاف حركته عند وصوله إلى حد معين».وأضاف أن هذه الأداة تمكّن من الضرب بقبضات اليد، وتحتوي Horizon على ميزة لمكافحة التحرش تجعل أيدي الصورة الرمزية تختفي إذا حاولت لمس شخصية أخرى بشكل غير لائق.حوادث التحرش على ميتافيرستأتي هذه الأداة الجديدة بعد ظهور شكاوى في التقارير الصحفية، وعلى وسائل التواصل الاجتماعي عن حوادث التحرش، حيث كتبت إحدى المستخدمات على مدونة «خلال دقيقة من الانضمام، تعرضت للتحرش اللفظي والجنسي، وهي تجربة مروعة حدثت بسرعة شديدة قبل أن أفكر في وضع حاجز الأمان».من أجل ذلك، أشار «شارما» إلى أن الأداة الجديدة هي خطوة مهمة، ولا يزال هناك الكثير من العمل عليها، وسيتم إتاحة تعديل كل شخص لمساحتهم الشخصية.اسم «ميتا» أساء للشركةأعادت شركة ميتا تسمية «فيسبوك»؛ لتبتعد من كونها شركة اجتماعية موبوءة بالفضائح خاصة مع خططها لبناء عالم افتراضي يطمس الخطوط الفاصلة بين العالم الواقعي والافتراضي. لاحظ منتقدو الشبكات الاجتماعية ظهور بعض الظواهر على الواقع الافتراضي كالمضايقات، والمعلومات المضللة، ويخشون تكررها.