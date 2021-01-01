مطالبات بحذفه في السعودية. سناب شات يتعرض لحملة مضادة.



سناب شات سناب شات

يعتبر “سناب شات” أحد تطبيقات التواصل الاجتماعي؛ لمشاركة الرسائل المصورة، وهو أحد أهم وسائل الترويج لمختلف المنتجات. يحظى التطبيق بشعبية كبيرة في السعودية، فهي الدولة الأكثر استخداما لـ”سناب شات”، ووفقًا لتقرير “سناب شات” نفسه بلغ عدد مستخدمي التطبيق في السعودية أكثر من 20 مليون مستخدم في 2022.



استخدام المشاهير

وفقًا لموقع (BBC)، على الرغم من شعبية التطبيق في السعودية، أطلق المستخدمون في السعودية هاشتاج (حملة احذف سناب شات)؛ بسبب سوء استغلاله من قِبل المشاهير. يرى رواد مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية أن المشاهير يستغلون تطبيق “سناب شات” في نشر محتويات مخالفة لعادات وتقاليد المجتمع السعودي، كما أن محتوى المشاهير هابط ويؤدي إلى الانحلال.



نشر الحقد والكراهية

إلى جانب منشورات المشاهير، يرى أصحاب هشتاج (حملة احذف سناب شات) أن التطبيق يساهم في خلق فروق وطبقيات بين أفراد المجتمع، وبالتالي انتشار الحقد والكراهية. بالإضافة إلى ذلك، قال مستخدمو التواصل الاجتماعي «التطبيق سبب طاقة سلبية أدت إلى زيادة حالات الطلاق، والمشكلات بين الأصدقاء وأفراد العائلة».

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على الجانب الآخر، دافع البعض عن التطبيق، وطالبوا باستمراره مع وضع رقابة على المحتوى المنشور، بحيث تكون متوافقة مع الذوق العام وقيم المجتمع. يشير البعض إلى أن “سناب شات” مصدر رزق للبعض، وللمستخدم الحرية في اختيار المحتوى الذي يشاهده عليه.بهذا الصدد، تعرّض “سناب شات” لعطل مفاجئ تسبب في وقف خدماته بالسعودية، لكن الشركة لم تعلن عن أسباب العطل. على الرغم من تأكيد المستخدمين أن البرنامج يعمل في دول أخرى بشكل طبيعي، يشكو المستخدمون من توقف القدرة على التحميل والتحديث والاتصال بالبرنامج بالسعودية.