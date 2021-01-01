للتسجيل على رابط التقدم لـ امتحانات "أبناؤنا في الخارج"



وزارة التربية والتعليم وزارة التربية والتعليم



أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن الأحد القادم الموافق 2022/2/20 سوف تنتهي فرصة التسجيل على الموقع الإلكتروني لـ امتحانات أبناؤنا في الخارج للعام الدراسي 2021/2022.



وناشدت وزارة التربية والتعليم جميع الطلاب المقيدين بنظام “أبناؤنا في الخارج” ، بضرورة الانتهاء من التسجيل الإلكتروني على موقع امتحانات أبناؤنا في الخارج قبل 20 فبراير .



تأجيل امتحانات أبناؤنا في الخارج

وكان قد وافق الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم ، على تأجيل امتحانات أبناؤنا في الخارج “الدور الأول” للعام الدراسي 2021/2022 إلى يوم السبت الموافق 2022/5/7، بعد انتهاء العطلة الرسمية الخاصة بعيد الفطر المبارك.

قد يعجبك أيضا...

إطلاق بوابة إلكترونية لـ التقدم لـ أبناؤنا في الخارجوأطلقت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بوابة إلكترونية لـ التقدم لـ أبناؤنا في الخارج ودفع مصروفاتها أونلاين و تحميل شروط الامتحانات .ويمكن لمن يهمه الأمر الدخول على البوابة الإلكترونية لـ أبناؤنا في الخارج على موقع وزارة التربية والتعليم من خلال الضغط على :https://sabroad.emis.gov.eg/Identity/Account/Login?ReturnUrl=%2Fوللاطلاع على مناهج ابناؤنا في الخارج للعام الدراسي 2021 / 2022 من خلال الضغط على :https://supportsabroad.emis.gov.eg/Distribution.aspxويمكن التحميل كافة شروط وضوابط امتحانات ابناؤنا في الخارج للعام الدراسي 2021 / 2022 من خلال الضغط على:http://emis.gov.eg/Site%20Content//pdf/2021/sonabroad/sanbrod_2022.pdfومن المقرر أن تعقد امتحانات ابناؤنا في الخارج وفقا للمناهج التي تدرس في مصر في العام الدراسي 2021 / 2022 بدءا من الصف الأول الابتدائي وحتى الصف الثاني الثانوي العام .ويسمح بدخول امتحانات الدور الاول للطالب الذي أتم دراسة المواد المقررة في ذات الصف الدراسي المقيد به في جميع المواد بنظام المنهج كاملا للعام الدراسي 2021 / 2022 على أن تحتسب للطالب الدرجة الفعلية التي يحصل عليها في الامتحان.وبالنسبة لطلاب الصف الأول والثاني والثالث الابتدائي، فيتم تحميل ملف الأنشطة وفقا لنظام دراسة الطالب (عربي / لغات) من خلال الموقع الإلكتروني المخصص لذلك ويقوم الطالب بآداء الأنشطة المطلوبة بنفسه وبخط يده ، ثم يقوم ولي ژمر الطالب برفع الملف بعد استكماله إلى الموقع الالكتروني ، مع العلم بأنه لن يتم إصدار اي إخطار (شهادة) نجاح للطالب بدون تقديم ملف الانشطةأما عن امتحانات الدور الثاني ، فيسمح للطالب الراسب في مادة أو أكثر بالدور الأول سواء كنت المادة الدراسية داخل او خارج المجموع الكلي له الحق في التقدم لاداء امتحان الدور الثاني ، وتحتسب للطالب 50% من النهاية الكبرى المقررة لهذه المواد فقط، والطالب الذي يغيب في جميع المواد او بعض المواد بالدور الاول لعذر قهري ، فيتم تقديم الاسباب والمستندات الدالة على ذلك إلى الادارة العامة للامتحانات للبت في قبوله.وفي حالة الموافقة على قبول الطالب بإمتحان الدور الثاني فإنه يؤدي الامتحان في جميع المواد او المتغير عنها بنظام المنهج كاملا ويحتسب له الدرجة الفعلية التي يحصل عليها في هذه المواد .ولا يحق للطالب التقدم لامتحانات الدور الثاني مالم يكن متقدمها لامتحانات الدور الاول في امتحانات ابناؤنا في الخارج او احدى الادارات التعليمية في مصر.رسوم امتحانات أبناؤنا في الخارج 2022أعلنت وزارة التربية والتعليم، رسوم دخول امتحانات “أبناؤنا في الخارج” للعام الدراسي الحالي 2021 / 2022.وقررت وزارة التربية والتعليم، أن تكون رسوم امتحانات ابنائنا في الخارج هذا العام 150 دولارا لكل طالب في أي صف دراسي من الصف الأول الابتدائي وحتى الثاني الثانوي من خلال الموقع الإلكتروني.