دراسة حديثة تكشف علاقة طول القامة بشخصية المرأة.تميل الأقصر إلى عدم الثقة.

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كشفت دراسة حديثة علاقة غريبة بين طول المرأة وسماتها الشخصية المتعلقة بمهنتها وتطورها الشخصي.



وبحسب موقع «برايت سايد» وجدت الأبحاث التي أجرتها جامعة سانت أندروز وجامعة ستيرلنج، أن النساء الأطول تميل إلى أن تكون أكثر طموحًا وأكثر عرضة للتركيز على بناء حياة مهنية بدلاً من تكوين أسرة.



علاوة على ذلك، النساء الأقصر تميل إلى تفضيل العلاقات طويلة الأمد مع الرجال وبالتالي إنجاب الأطفال، ولكن هذا لا يعني أن النساء الأطول لا يمكنهن ذلك، لكن النساء الأقصر، خاصة في المجتمعات الغربية الحديثة، تميل إلى إنجاب المزيد من الأطفال.

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وقالت دراسة من جامعة سانت أندروز وجامعة ستيرلنغ إن النساء الأطول قد يكون لديهن مستويات أعلى قليلاً من هرمون التستوستيرون أو مستويات أقل من الإستروجين، مما قد يجعلهن أكثر قربا في الطباع من الذكورية.أما فيما يتعلق ببناء الثقة والتفاعل في المجتمع، فإن النساء القصيرات يميلون إلى عدم الثقة بمن حولهم أكثر، وهو ما يمكن أن يترجم إلى كيفية فهمهم مقارنة بالمجموعة.ويختتم الباحثون دراستهم بملحوظة أن سواء كنا طويلين أو قصيري القامة، فإن هذه الدراسات تشاركنا بعض الحقائق المثيرة للاهتمام، وليس الأمر أننا بالضرورة يجب أن نتصرف على هذا النحو.