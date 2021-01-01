دراسة حديثة تكشف علاقة طول القامة بشخصية المرأة.تميل الأقصر إلى عدم الثقة.

كشفت دراسة حديثة علاقة غريبة بين طول المرأة وسماتها الشخصية المتعلقة بمهنتها وتطورها الشخصي.
وبحسب موقع «برايت سايد» وجدت الأبحاث التي أجرتها جامعة سانت أندروز وجامعة ستيرلنج، أن النساء الأطول تميل إلى أن تكون أكثر طموحًا وأكثر عرضة للتركيز على بناء حياة مهنية بدلاً من تكوين أسرة.
علاوة على ذلك، النساء الأقصر تميل إلى تفضيل العلاقات طويلة الأمد مع الرجال وبالتالي إنجاب الأطفال، ولكن هذا لا يعني أن النساء الأطول لا يمكنهن ذلك، لكن النساء الأقصر، خاصة في المجتمعات الغربية الحديثة، تميل إلى إنجاب المزيد من الأطفال.
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