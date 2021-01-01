«الكلمة الطيبة هدية» قصص حب فوق الـ 50

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الحب، كما لا يعرف المستحيل، هو أيضًا لا يعرف سنًا معينة، يربط الناس عيد الحب بالشباب والملابس الحمراء والدباديب والورود والهدايا التقليدية، ولكن الحب أسمى من تلك المعانى، وأكبر من أن يتعلق بفئة عمرية معينة، ومع مرور الأعوام بين الأزواج تتغير لغات الحب بينهم، وتختلف طرق التعبير عنه، وتتوطد الروابط.



«المصرى اليوم» تواصلت مع أكثر من زوجين فوق عمر الـ50، ليحكوا لنا ما عيد الحب بالنسبة إليهم، وكيف يحتفلون به.



نور محمد، سيدة خمسينية، متزوجة منذ 29 عامًا، تحتفل هى وزوجها «أحمد»، كل عام بعيد الحب، بل إنهما حريصان على الاحتفال بأغلب المناسبات، حيث تقول: «زوجى بيفتكر مواعيد الأعياد والتواريخ المهمة فى حياتنا، ودايمًا بيجيبلى هدايا، ساعات ورد أو زرع، وآخر عيد حب جابلى منتجات للبشرة وورد».

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«فاطمة» سيدة ستينية، مع قدوم عيد الحب، تجلس فى منزلها بمحافظة بنى سويف بين أولادها وأحفادها، تغمرهم بطاقة حب كبيرة اكتسبتها من زوجها الراحل منذ أعوام قليلة، والذى تعيش على ذكراه حتى الآن، تحديدًا فى عيد الحب. وقالت: «الكلمة الطيبة هدية، الطبطبة والحنية هدية، جوزى الله يرحمه كان أمير وطيب، وعمره ما نسى مناسبة واحدة، ولا فوِّت عيد حب، كان بيجيبلى عباية أو أى هدية أنا محتاجاها، وفى عيد الأم، حتى عيد ميلادى، ولازم كان يقولى كل سنة وأنتِ طيبة ويطيِّب خاطرى بكلام حلو».ويقولى اشترى اللى انتى عاوزاهودلوقتى بعد ما مات بفتكر كلامه واللى كان بيعمله معايا وبدعيله لأنه دايمًا كان مفرّحنى». ومن بنى سويف إلى القاهرة، تحتفل «مروة» وزوجها «أحمد»، اللذان فى عمر الـ60، بعيد الحب كل عام بطقوسهما الخاصة، التى قالت عنها الزوجة: «باعمل زينة فى البيت، وأجيب لزوجى هدايا، بحس انها مناسبة حلوة عشان نجدد شبابنا، وكمان بجيب لإخواتى وولادهم ويبقى فيه طاقة حلوة فى اليوم ده».