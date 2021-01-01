بسبب دب حادث مروع في أميركا.. قتل شقيقه ثم انتحر

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صورة الخبر: صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

شهدت ولاية أوريغون الأميركية فاجعة غير متوقعة، سببها دب أسود، اقتحم منزل رجل وتسبب بواقعة هزت الولاية.

ووفقا لموقع ميترو، القصة بدأت الأسبوع الماضي، عندما اقتحم دب أسود حديقة منزل رجل أميركي، مما تسبب له بالذعر.

وبسبب ارتباكه الشديد، أخرج الرجل مسدسا يحتفظ به، لقتل الدب، ولكنه أطلق النار على شقيقه أرداه قتيلا، أثناء حشو الطلقات.

وعلى إثر الصدمة، اتصل الرجل بالسلطات في مدينة صني فالي في أوريغون، قبل أن يقدم على الانتحار بنفس المسدس.

ووفقا للمحقق المسؤول على القضية: "بناء على التحقيق، يُعتقد أن المتصل انتحر بعد الاتصال برقم 911 للإبلاغ عن حادث إطلاق نار عرضي".

ولا يُعرف ما إذا كان الدب تصرف بشكل عدواني تجاه الإخوة، أو عما حدث له بعد وصول السلطات إلى مكان الحادث.

ويعيش حوالي 25 ألف إلى 30 ألف دب أسود في ولاية أوريغون، وفقا لإدارة حدائق مقاطعة جوزفين، التي تشير إلى الولاية باسم "بلاد الدب الأسود".
وتنصح السلطات في الولاية "البقاء هادئا" في حال مصادفة دب، مضيفة: "لا تركض أو تقوم بأي حركات مفاجئة. ابتعد ببطء ولا تنظر مباشرة لعيني الدب".

المصدر: سكاى نيوز عربية

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