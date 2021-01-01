للتخلص من فطر سعفة القدم ..علاجات منزلية



فطر سعفة القدم فطر سعفة القدم



تعد سعفة القدم هي عدوى فطرية شائعة تصيب جلد القدمين عند الرياضيين والأشخاص الذين يمارسون نشاطًا بدنيًا منتظمًا، يمكن أن تنتشر هذه العدوى الفطرية أيضًا إلى أظافر اليدين والقدمين.



السبب الرئيسي لهذا المرض الجلدي هو عدوى فطرية ناتجة عن نمو فطريات على قدميك. يمكنك الاصابة به عند الاتصال المباشر بفرد مصاب.إليك أسباب سعفة القدم وأعراضها وفقا لموقع هيلث



أعراض سعفة القدم

قد يعجبك أيضا...

إحساس بالحكة والحرق والوخز بين أصابع القدمحكة أو حرقان في باطن قدميكبثور وحكة في القدمينتشقق وتقشير الجلد بين أصابع القدم وباطن القدمجلد جاف على باطن و / أو جوانب القدمينأظافر أصابع متغيرة اللون وسميكةعلاجات الطبيعيةفي حين أن سعفة القدم حالة صحية خطيرة تتطلب عناية طبية، يمكن لبعض العلاجات الطبيعية أن تخفف الأعراض بسرعة.إليك كيفية التخلص من قدم الرياضي بشكل طبيعي.1.خل التفاحأخذ كوبين من الماء الدافئ في وعاء وأضف إليه نصف كوب من خل التفاح وانقع قدميك في هذا المحلول لمدة 10 إلى 15 دقيقة ثم جفف قدميك.خل التفاح، بخصائصه المضادة للالتهابات، يمكن أن يكون مفيدًا جدًا في تقليل الالتهاب والألم. كما أنه يساعد في القضاء على العدوى الفطرية المسؤولة عن التسبب في سعفة القدم بخصائصه المضادة للفطريات.2.زيت اللافندرأضف 12 قطرة من زيت اللافندر إلى 30 مل من أي زيت عطرى وضع هذا الخليط مباشرة على المنطقة المصابة من قدمك واتركه حتى يجف ويمكنك ايضا إضافة مزيج زيت اللافندر إلى كوبين من الماء ونقع قدميك فيهما لمدة 10 إلى 15 دقيقة.تساعد الخصائص المضادة للفطريات والمضادة للالتهابات والمسكنات لزيت اللافندر في محاربة الفطريات التي تسبب سعفة القدم.3.زيت النعناعيمكن أن تساعد الخصائص المضادة للفطريات لزيت النعناع في علاج قدم الرياضي وامزجي 12 قطرة من زيت النعناع مع 30 مل من أي زيت عطري وضعي هذا الخليط على المناطق المصابة.