مفاجأة فرجاني ساسي يرغب في العودة للزمالك

قال طارق مصطفى نجم الزمالك والمدرب العام السابق لمنتخب مصر، إن فرجاني ساسي اللاعب التونسي السابق للزمالك اختفي عقب الرحيل عن القلعة البيضاء.
وقال طارق مصطفى فى تصريحات عبر برنامج “أوضة اللبس” مع شادي محمد المذاع على قناة النهار: "فرجاني ساسي يتحدث من أجل العودة إلى الزمالك".
وأضاف: “فرجاني ساسي اختفي بعد رحيله عن نادي الزمالك، كان هنا هناك جماهيرية كبيرة، بجانب اهتمام إعلامي ولكن الآن لا يوجد أى اهتمام أو حتي ينضم للمنتخب التونسي”.
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