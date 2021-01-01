علي جمعة يوضح حكمة الله في ذكر أسمائه وصفاته أن نتخلق بها

قال الدكتور علي جمعة، رئيس اللجنة الدينية بمجلس النواب، عضو هيئة كبار العلماء في الأزهر الشريف، ومفتي الجمهورية السابق، إن أسماء الله سبحانه وتعالى منها ما هو أسماء جمال، ومنها أسماء جلال، ومنها أسماء كمال؛ فأسماء الكمال كالأول والآخر والمحيي والمميت والضار والنافع، وأسماء الجمال مثل: الرحمن والرحيم والعفو والغفور، وأسماء الجلال كالمنتقم والجبار والمتكبر.
علي جمعة: من أسمائه تعالى ما لا يجوز إطلاقه على غيره
وأضاف جمعة من خلال منشور عبر فيسبوك: ومن أسمائه ما لا يجوز إطلاقه علي غيره سبحانه كـ الله والرحمن، ومنها ما يجوز كـ الرحيم والكريم، ومنها ما يباح ذكره وحده كأكثرها، ومنها ما لا يباح ذكره وحده كـ المميت والضار; فلا يقال: يا مميت ويا ضار، بل يقال: يا محيي يا مميت، ويا نافع يا ضار، وذلك تأدبا في حقه تعالى وتفاديا من إيهام ما لا يليق بجلاله تعالى.
تابع علي جمعة: ومثل صفاته تعالى وأفعاله يجب تنزيه أسمائه سبحانه عما لا يليق بعظمته وجلاله، ويجب تنزيه سائر أسمائه عن تفسيرها بما يوهم نقصا في حقه تعالى وينافي كماله كتفسير الرحيم برقيق القلب لاستحالة ذلك عليه تعالى; قال تعالى: (سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى * الَّذِي خَلَقَ فَسَوَّى) [الأعلى: 1-2]; أي: نزه اسمه تعالى عن كل ما لا يليق به.
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