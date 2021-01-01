أعلنت وزارة الأوقاف افتتاح 15 مسجدًا الجمعة المقبل

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صورة الخبر: وزارة الأوقاف
وزارة الأوقاف


أعلنت وزارة الأوقاف افتتاح 15 مسجدًا الجمعة المقبل 18/ 2/ 2022م، منها 12 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، بالإضافة إلى 3 مساجد صيانة وترميمًا، ليصل إجمالي ما تم افتتاحه من 1 /7 /2021م حتى تاريخه 582 مسجدًا، منها 495 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا و87 مسجدًا صيانة وترميمًا، وهي على النحو التالي:

أولًا: مساجد الإحلال والتجديد:
*مديرية أوقاف الدقهلية

1. حسن عمر – القبلية - المطرية

*مديرية أوقاف الأقصر

2. أبو غريب – كيمان المطاعنة – اصفون - اسنا

3. آل يعقوب – زرنيخ - اسنا

*مديرية أوقاف الفيوم
4. علي عبد الرازق – المظاطلي – طامية أول

5. السيد مؤمن – عزبة مؤمن – سنورس ثالث

6. محمود سيد – عزبة محمود عبد الخالق – طامية ثان

*المساجد المفتتحة

7. مسجد عزبة حنا نخلة- طامية ثان

8. الرحمة المقابر- طامية ثان – قصر رشوان

*المساجد المفتتحة

*مديرية أوقاف البحيرة

9-الكبير قرية أبو النور - النوبارية

*مديرية أوقاف البحر الأحمر

10. الزهراء- مدينة القصير

*مديرية أوقاف المنوفية

المساجد المفتتحة

11- الفتح – الماي – شبين الكوم

12- التوبة – البتانون – شبين الكوم

ثانيًا: مساجد الصيانة والترميم:

*مديرية أوقاف الفيوم

13- شهداء – عنك - الغرق

*مديرية أوقاف أسيوط

14- ماهر العقيلي – قرية أولاد سراج – مركز الفتح

*مديرية أوقاف السويس

15- النور – الفرز – حي السويس

المصدر: cairo24

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