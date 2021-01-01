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أعلنت وزارة الأوقاف افتتاح 15 مسجدًا الجمعة المقبل 18/ 2/ 2022م، منها 12 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، بالإضافة إلى 3 مساجد صيانة وترميمًا، ليصل إجمالي ما تم افتتاحه من 1 /7 /2021م حتى تاريخه 582 مسجدًا، منها 495 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا و87 مسجدًا صيانة وترميمًا، وهي على النحو التالي:



أولًا: مساجد الإحلال والتجديد:

*مديرية أوقاف الدقهلية



1. حسن عمر – القبلية - المطرية

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*مديرية أوقاف الأقصر2. أبو غريب – كيمان المطاعنة – اصفون - اسنا3. آل يعقوب – زرنيخ - اسنا*مديرية أوقاف الفيوم4. علي عبد الرازق – المظاطلي – طامية أول5. السيد مؤمن – عزبة مؤمن – سنورس ثالث6. محمود سيد – عزبة محمود عبد الخالق – طامية ثان*المساجد المفتتحة7. مسجد عزبة حنا نخلة- طامية ثان8. الرحمة المقابر- طامية ثان – قصر رشوان*المساجد المفتتحة*مديرية أوقاف البحيرة9-الكبير قرية أبو النور - النوبارية*مديرية أوقاف البحر الأحمر10. الزهراء- مدينة القصير*مديرية أوقاف المنوفيةالمساجد المفتتحة11- الفتح – الماي – شبين الكوم12- التوبة – البتانون – شبين الكومثانيًا: مساجد الصيانة والترميم:*مديرية أوقاف الفيوم13- شهداء – عنك - الغرق*مديرية أوقاف أسيوط14- ماهر العقيلي – قرية أولاد سراج – مركز الفتح*مديرية أوقاف السويس15- النور – الفرز – حي السويس