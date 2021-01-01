وزارة الأوقاف
أعلنت وزارة الأوقاف افتتاح 15 مسجدًا الجمعة المقبل 18/ 2/ 2022م، منها 12 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، بالإضافة إلى 3 مساجد صيانة وترميمًا، ليصل إجمالي ما تم افتتاحه من 1 /7 /2021م حتى تاريخه 582 مسجدًا، منها 495 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا و87 مسجدًا صيانة وترميمًا، وهي على النحو التالي:
أولًا: مساجد الإحلال والتجديد:
*مديرية أوقاف الدقهلية
1. حسن عمر – القبلية - المطرية
*مديرية أوقاف الأقصر
2. أبو غريب – كيمان المطاعنة – اصفون - اسنا
3. آل يعقوب – زرنيخ - اسنا
*مديرية أوقاف الفيوم
4. علي عبد الرازق – المظاطلي – طامية أول
5. السيد مؤمن – عزبة مؤمن – سنورس ثالث
6. محمود سيد – عزبة محمود عبد الخالق – طامية ثان
*المساجد المفتتحة
7. مسجد عزبة حنا نخلة- طامية ثان
8. الرحمة المقابر- طامية ثان – قصر رشوان
*المساجد المفتتحة
*مديرية أوقاف البحيرة
9-الكبير قرية أبو النور - النوبارية
*مديرية أوقاف البحر الأحمر
10. الزهراء- مدينة القصير
*مديرية أوقاف المنوفية
المساجد المفتتحة
11- الفتح – الماي – شبين الكوم
12- التوبة – البتانون – شبين الكوم
ثانيًا: مساجد الصيانة والترميم:
*مديرية أوقاف الفيوم
13- شهداء – عنك - الغرق
*مديرية أوقاف أسيوط
14- ماهر العقيلي – قرية أولاد سراج – مركز الفتح
*مديرية أوقاف السويس
15- النور – الفرز – حي السويس
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