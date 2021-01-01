تعرف على المصادر المختلفة لدراسة مادة الرياضيات لطلاب الصف الأول الثانوي



طلاب الصف الأول الثانوي طلاب الصف الأول الثانوي

قدمت وزارة التربية التعليم والتعليم الفني لطلاب الصف الأول الثانوي، كيفية تعرف على المصادر المختلفة المتوفرة من نجوى ليمتد لمساعدة الطلاب على دراسة مادة الرياضيات بشكل ممتع ومشوق من خلال منصة إدارة التعلم LMS على بنك المعرفة المصري.



طلاب الصف الأول الثانوي



ونشرت الوزارة عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أنه يمكن الوصول للمصادر من خلال هذا الرابط .



قد يعجبك أيضا...

وفي سياق منفصل، قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، إن هناك كتابات ومقالات على السوشيال ميديا تتحدث عن عقوبات حول التُسرب من التعليم، موضحًا أن هناك لبس في مشروع القانون المقدم من الحكومة للبرلمان.عقوبات على المتسربين من التعليموتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد، أن ما تم فهمه على وجه الخطأ هو فرض غرامة 500 جنيه على من يتغيب أسبوع عن المدرسة، ولكن الصواب أن العقوبات تُطبق في حالة الانقطاع عام كامل.ولفت طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إلى أن القانون يغلظ عقوبة الانقطاع عن التعليم لتصل إلى 500 أو ألف جنيه، وكذلك حرمان الأسرة من الخدمات الحكومية.وأوضح شوقي خلال مداخلة على قناة صدى البلد، أن هناك توجيهًا من الحكومة بترشيد الدعم، كي يصل لمستحقيه، ومنع ظواهر سيئة مثل التسرب من التعليم وعمالة الأطفال.