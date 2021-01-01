دروس للطلاب باللغة الإيطالية علي قناة مدرستنا

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قدمت قناة مدرستنا 2، التابعة لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، للطلاب درسًا، وذلك للتعرف على بعض الكلمات المهمة باللغة الإيطالية.





قناة مدرستنا تقدم درسًا باللغة الإيطالية

وكتبت القناة عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، منشورًا، جاء مضمونه: يمكنكم يا طلابنا التعرف على الكلمات المهمة باللغة الإيطالية، وطريقة النُطق الصحيحة من خلال الفيديو التالي.



وأضافت القناة، أنه في حالة عدم التمكن من متابعة حلقة من حلقات تعلم في مادة اللغة الإيطالية؛ يمكنكم مشاهدتها من هنا.

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كما قدمت قناة مدرستنا أيضًا، التابعة لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، درسًا لتحضير الآكلات الشهية والمعروفة باللغة الإيطالية.ونشرت القناة عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، قائلة، إن إيطاليا تُعتبر من أفضل دول العالم في تحضير الآكلات الشهية، ولكن لكل محافظة أكلة تشتهر بها، مُستكملة: هيا بنا يا أعزاءنا نتعرف على الأطباق المعروفة في المحافظات المُختلفة في هذا الفيديو التالي.ونوهت بأنه في حالة عدم التمكن من مُتابعة البرامج التعليمية؛ يمكن للطلاب أن يتابعوا كل الدروس بتقنية الـ HD من خلال هذا الرابط.على صعيد آخر، أعلن بنك المعرفة المصري، التابع لوزارة التربية والتعليم، تنظيم ورشة عمل لجميع الباحثين باللغة العربية، وذلك للتعرف على الكشاف العربي للاستشهادات المراجعة على Web of Science.وقال بنك المعرفة على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: يمكنكم متابعة ورشة العمل يوم الثلاثاء المقبل، الموافق 15 فبراير في تمام الساعة 6 مساءً، من خلال هذا الرابط.