تشكيل لجانً لفحص تظلمات الشهادة الإعدادية



الشهادة الإعدادية الشهادة الإعدادية

شكلت مديريات التربية والتعليم والتعليم الفني، لجان لفحص تظلمات طلاب الصف الثالث الإعدادي، التي تستمر لمدة 15 يوما، موضحة أن اللجان تتولى فحص جميع المستندات المطلوبة للتقديم للتظلم، والبدء في فحص أوراق الإجابات وتقدير الدرجات، مشددة على ضرورة تطبيق كل الإجراءات الوقائية المشددة، ضد فيروس كورونا المستجد.



وقال مصطفى عبده، مدير إدارة غرب القاهرة التعليمية، إن الإدارة شكلت لجنة لفحص تظلمات الشهادة الإعدادية، مؤكدا انتظام تلقى الطلبات ورقيا، وسط إجراءات وقائية مشددة، ضد فيروس كورونا المستجد.



تظلمات الشهادة الإعدادية تستمر لمدة 15 يوما

وأضاف «عبده» في تصريحات لـ«الوطن»، أن تظلمات الشهادة الإعدادية، تستمر لمدة 15 يوما، مشددا على جميع الطلاب، بضرورة الالتزام بكل الأوراق المطلوبة للتقديم للتظلم.

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أكد محمد يحيى، مدير إدارة منشأة القناطر التعليمية، أن الإقبال على تظلمات الشهادة الإعدادية ضعيف، موضحا أن الإدارة حريصة على إتاحة الفرصة التظلم لأي طالب.أضاف «يحيى» في تصريحات لـ«الوطن»، أنه جرى إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية في المدارس، موضحا أن النتيجة تشمل جميع الدرجات التي حصل عليها الطالب.خطوات طلب إعادة تصحيح ورق الإجابة- حضور الطالب مع ولي الأمر والسؤال عن مقر «الكنترول».- سحب استمارة تظلم في المادة المراد التظلم فيها.- كتابة البيانات بها بيانات التظلم.- ملء الاستمارة.- دفع مصاريف التظلم (مبلغ 20 جنيهًا) للمادة فقط.- استلام إيصال السداد.- طريقة سَداد مصاريف التظلم تختلف من محافظة لأخرى.- إخطار ولي الأمر بالميعاد المحدد لمراجعة صورة من ورقة إجابة الطالب للمادة.- كتابة إقرار من وليِّ الأمر للاطلاع على ورقة الإجابة.- يراجع الطالب وولي الأمر ورقة الإجابة من خلال نموذج الإجابة الرسمي.- كتابة تقرير يُسلم لـ«الكنترول» بعد الانتهاء من المراجعة.- كتابة الملاحظات والجزئيات المراد تصحيحها.- يعيد الموجه تصحيح الجزئيات المشار إليها في التقرير الخاص بولي الأمر.- في حالة إضافة درجات للطالب، تُبلغ الإدارة التابع لها الطالب التي تُخطر المدرسة.