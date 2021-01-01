طريقة سهلة لعمل التورتة للمبتدئين



التورتة التورتة

صناعة الحلويات أمر هام بالنسبة للنساء وتحديدا المبتدئين في عمل التورتة التي لا غنى عنها في الحفلات بمختلف أنواعها مثل الزفاف واعياد الميلاد والاحتفلات المختلفة، لذلك يعرض «هن» لحواء اسهل طريقة لعمل التورتة للمبتدئين بالمقادير كما عرضتها شيف نجلاء الشربيني في برنامجها «على قد الإيد».



مقاديرعمل التورتة للمبتدئين

تعتبراسهل طريقة لعمل التورتة للمبتدئين بالمقادير والتي تتواجد في كل بيت هي الآتي:



-كيلو دقيق

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-كوب من زبادي-كوب من السمن الروابي-كوب لبن بودرة-½ كوب سكر بودرة-3 بيضات، فانيليا-2 معلقة خميرة فورية-2 ملعقة كبيرة كاكاو.طريقة تحضير التورتةلكي تكون طريقة عمل التورتة سهلة للمبتدئين يجب اتباع الخطوات التالية في طريقة التحضير التالية:إضافة ملعقتين كبار من الخميرة ونصف كوب سكر بودرة ، كوب لبن بودرة، ربع ملعقة ملح إلى كيلو الدقيق ويتم خلط المكونات جيدا لعمل ثلاث طبقات من عجينة التورتة ،اثناء خلط المكونات يتم إضافة ملعقتين كبار من السمن الروابي وكوب من الزبادي إلى العجينة وثلاث بيضات والفانيليا ، وإذا احتاجت العجينة سائل اخر يتم إضافة لبن او ماء إليها، إلى أن تصبح العجينة طرية نوعاً ما وقبل تماسكها يتم قطع تلتها تقريبا وإضافة كاكو الى الموجودة في المضرب ليتم خلط العجينة مع الكاكاو، والجزء الذي تمت إزالته يتم تقطيعه إلى أشكال أصابع طويلة ووضعه في صينية الكيك بشكل حلزوني ووضعها في الفرن .طريقة التزيينبعد عمل جزء من التورته أبيض والآخر بني بعد إضافة الكاكاو إليه يتم وضع طبقات التورتة على شكل طبقات وتزيينها الطبقة الأولى البنية يتم إضافة السيروم إليها وطبقة من المربى يتم توزيعها بشكل مناسب ثم إضافة الطبقة الثانية البيضاء ثم إضافة السيروم عليها وطبقة من صوص الشيكولاته المكون من نصف كوب من الكريمة اللبانى الساخنة وملعقتين كبار من الزبدة وكوب من الشيكولاتة المبشورة لتصبح صوص شيكولاته يتم توزيعه على طبقة التورتة بعد إضافة السيروم إليها واخر طبقة يتم إضافة السيروم إليها والشيكولاتة لكن لايجب إضافة الكريم شانتيه لأنها ليست كيكة اسفنجية ، بعد الانتهاء من تكوين طبقات التورتة الثلاثة يتم وضع حبات الكرز الأحمر أو جوز الهند لتصبح أسهل طريقة لعمل التورتة للمبتدئين بالمقادير الموجودة في المنزل.