أسباب بطء الذاكرة لكبار السن

التقدم في العمر هو الحقيقة المؤكدة التي تلاحق الجميع دون شك، لكنها ليست أسوء من فكرة بطء الذاكرة التدريجي، كلما تقدم الإنسان في العمر، ولهذا السبب أجريت دراسات في جامعة هارفارد البريطانية، عن أسباب بطء الذاكرة لدى كبار السن والتي نشرتها صحيفة ديلي ميل البريطانية
بطء الذاكرة لدى كبار السن
غالبا ما يواجه كبار السن صعوبة في استرجاع المعلومات عند البحث عن ذكرى معينة، لكنهم يستعيدون ذكريات لا علاقة لها بتلك التي يريدون استرجاعها، وتلك هي الحقيقة المحزنة التي يخشاها الجميع عندما يأتي الحديث عن تقدم العمر المصحوب دائما بنوع من الخرف أوالشيخوخة وصعوبات استرجاع الذكريات.
ووفقًا للصحيفة البريطانية، فقد اعتقد الباحثون أن السبب في ذلك يرجع إلى أن دماغ الإنسان عندما يكبر يخصص مساحة أكبر لمعلومات متراكمة على مر السنين، والتي غالبا ما تختلط بمعلومات حديثة وتؤدي إلى صعوبة في استرجاع بعض المعلومات الهامة أو تداخلها مع أخرى.
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