أطعمة تساعد على خفض مستويات السكر في الدم

لا تنتج أجسام مرضى السكري كمية كافية من الأنسولين أو لا تستطيع استخدام الأنسولين بشكل صحيح ، ما يؤدي إلى تراكم الجلوكوز في الدم، ويعد اختيار الأطعمة ذات المؤشر الجلايسيمي المنخفض (GI) أحد الطرق للمساعدة في إدارة الحالة.
بالنسبة للأشخاص الذين يعانون من مرض السكري ، فإن الأطعمة والمشروبات التي يمتصها الجسم ببطء هي الأفضل لأنها لا تسبب طفرات وانخفاضات في نسبة السكر في الدم.
يقيس GI تأثيرات أطعمة معينة على مستويات السكر في الدم، يجب على الأشخاص الذين يتطلعون إلى التحكم في مستويات السكر في الدم اختيار الأطعمة ذات الدرجات المنخفضة أو المتوسطة من GI.
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