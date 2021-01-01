أطعمة تساعد على خفض مستويات السكر في الدم

آخر الأخبارالصحة والجمال › أطعمة تساعد على خفض مستويات السكر في الدم

صورة الخبر: خفض مستويات السكر في الدم
خفض مستويات السكر في الدم


لا تنتج أجسام مرضى السكري كمية كافية من الأنسولين أو لا تستطيع استخدام الأنسولين بشكل صحيح ، ما يؤدي إلى تراكم الجلوكوز في الدم، ويعد اختيار الأطعمة ذات المؤشر الجلايسيمي المنخفض (GI) أحد الطرق للمساعدة في إدارة الحالة.

بالنسبة للأشخاص الذين يعانون من مرض السكري ، فإن الأطعمة والمشروبات التي يمتصها الجسم ببطء هي الأفضل لأنها لا تسبب طفرات وانخفاضات في نسبة السكر في الدم.

يقيس GI تأثيرات أطعمة معينة على مستويات السكر في الدم، يجب على الأشخاص الذين يتطلعون إلى التحكم في مستويات السكر في الدم اختيار الأطعمة ذات الدرجات المنخفضة أو المتوسطة من GI.

خبز القمح الكامل

يحتوي خبز القمح الكامل على درجات منخفضة في مؤشر جلايسيمي ، كما تعمل الألياف على إبطاء عملية الهضم وتساعد على استقرار مستويات السكر في الدم.

الفاكهة
البطاطا الحلوة .
دقيق الشوفان ونخالة الشوفان.
المكسرات.
البقوليات.
الثوم.
السمك.

المصدر: elbalad

قد يعجبك أيضا...
نعتز برأيك ..أضف تعليقك

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على أطعمة تساعد على خفض مستويات السكر في الدم

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
12558

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager