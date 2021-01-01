فوائد تناول كوبا من عصير الأناناس يوميا

كوب يوميا من عصير الأناناس يمنحك فوائد صحية غير متوقعة ويحارب نزلات البرد والسعال لاحتوائه على مركب يسمى البروميلين ، والذي يساعد على التخلص من البلغم من الجسم أثناء السعال ونزلات البرد، إليك الفوائد الصحية لكوب من عصير الأناناس وفقا لموقع "هيلث ".
1-مليء بالفيتامينات
كوب واحد من عصير الأناناس مليء بالفيتامينات والمعادن مثل - فيتامين سي والنحاس والمنجنيز وفيتامين ب 6 ، والتي من المعروف أنها تزيد من مناعتك
2-يساعد على الهضم
يساعد الإنزيم الموجود في الأناناس ، المعروف أيضًا باسم البروميلين ، على الهضم ويقي من البكتيريا الضارة التي تسبب الإسهال. يقلل هذا العصير أيضًا من الالتهاب في اضطرابات الأمعاء الالتهابية.
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