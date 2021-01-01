فوائد تناول كوبا من عصير الأناناس يوميا



عصير الأناناس عصير الأناناس

كوب يوميا من عصير الأناناس يمنحك فوائد صحية غير متوقعة ويحارب نزلات البرد والسعال لاحتوائه على مركب يسمى البروميلين ، والذي يساعد على التخلص من البلغم من الجسم أثناء السعال ونزلات البرد، إليك الفوائد الصحية لكوب من عصير الأناناس وفقا لموقع "هيلث ".



1-مليء بالفيتامينات



كوب واحد من عصير الأناناس مليء بالفيتامينات والمعادن مثل - فيتامين سي والنحاس والمنجنيز وفيتامين ب 6 ، والتي من المعروف أنها تزيد من مناعتك



2-يساعد على الهضم

يساعد الإنزيم الموجود في الأناناس ، المعروف أيضًا باسم البروميلين ، على الهضم ويقي من البكتيريا الضارة التي تسبب الإسهال. يقلل هذا العصير أيضًا من الالتهاب في اضطرابات الأمعاء الالتهابية.

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ماذا يحدث لجسمك عند تناول الأناناس في الثلاث وجبات؟للحامل فى الشهر التاسع..ماذا يحدث عند تناول الأناناس؟3-يقلل من أعراض الربوكمية البروميلين وفيتامين C الموجودة في الأناناس يمكن أن تقلل من تضيق القصبات ، وهو أحد أعراض الربو التحسسي.4-يقوي المناعةأظهرت العديد من الأبحاث أن شرب عصير الأناناس بشكل منتظم يمكن أن يقوي جهاز المناعة لديك مع زيادة فعالية المضادات الحيوية .5- خصائص مضادة للالتهاباتيحتوي عصير الأناناس على إنزيم يسمى البروميلين ، والذي يحفز قدرة الجسم على مقاومة الألم وتقليل التورم. يتم استخدامه كعلاج للالتهابات والإصابات الرياضية وقد يكون فعالًا في تقليل أعراض هشاشة العظام .6- صحة القلبقد يعمل البروميلين أيضًا على تكسير جلطات الدم ورواسب الكوليسترول في الشرايين ، مما يدعم تدفق الدم الصحي ويقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب .