حقيقة الإطاحة بضياء السيد والحضري من جهاز المنتخب



ضياء السيد والحضري ضياء السيد والحضري



قال إيهاب الكومي، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، إن الكثير تحدث عن طلب كيروش بتغيير بعض المساعدين معهم في الجهاز الفني.



وأضاف «الكومي» في تصريحات تلفزيونية:«نحن كأعضاء اتحاد حتى الآن لا علم لنا مطلقا بهذه المعلومة ولم يثبت صحتها من عدمها».



وأشار: «الكابتن حازم إمام والكابتن محمد بركات سيعرضون كل متطلبات الجهاز الفني في جلسة خاصة بالاتحاد»، متابعا: «سوف نرى متطلبات كيروش هل طلب تغيرات في الجهاز الفني أم لا».

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وأوضح إيهاب الكومي، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم،: «ما يتم تداوله حول التغيير في الجهاز الفني غير صحيح، وبعد عقد الجلسة سنعلم ما هي متطلباته، وسوف نعلنها في وسائل الإعلام».