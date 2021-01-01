اسرار عمل الحمام بالفريك.. من مطبخ الشيف ريمو



اسرار الحمام بالفريك اسرار الحمام بالفريك

الحمام بالفريك يعد من أشهر الأطباق المصرية، على اختلاف الثقافات والبيئات المصرية، ودائما يرتبط الحمام بالفريك بالافراح، فهو يعد الطبق الرسمي لسفرة العروسين في ليلة الزفاف، والتي تسمى في بعض الريف المصري باسم "صينية الشرك، أو لقمة الشرك"، والتي يقصد بها أول أكلة تجمع الشريكين ليلة زفافهما.







والحمام بالفريك من الأكلات المحببة للجميع، لكن لا تجيد عمل الحمام بالفريك الكثير من الزوجات، خاصة المتزوجات حديثا.

قد يعجبك أيضا...

اسرار الحمام بالفريكولكل ست بيت، تقدم الشيف ريمو خبيرة الطهي، طريقة عمل الحمام بالفريك، بخطوات سهلة ومبسطة.المكونات6 حمامات او على حسب عدد الاسرة2 كوب فريك3 بصلات كبيرةثمرة طماطم صغيره مبشورةبصلة مبشورةملح وفلفل2 ورقة لورى2 حبة حبهانملح وفلفلالطريقةأولا نغسل الحمام جيدا ونتبله ببصله المبشور مع الملح والفلفل ويترك فى التلاجه حتى نجهز حشوه الفريك.بالنسبه للفريك ينقع في البداية في ماء ساخن مغلي لمدة نصف ساعة، ثم يقلب باقى كميه البصل مع الطماطم والبهارات السابقة ويشوح معه الفريك، ونستمر في التقليب، ونضيف كوب ماء، وننتظر حتى يطهى الفريك بنسبة حوالى 50 % حتى لا ينتفخ داخل الحمام عند الحشو وينفجر او يخرج خارج الحمامه لأن الفريك يتضاعف حجمه مع الطهي.احشى الحمام بالفريك جيدا واضيفى "الكبد والقوانص" فى اخر مرحلة الحشو، لأن الفريك في مرحله التحمير يصبح قاسيا ومقرمشا، لكن حينما تقومى بوضع الكبد والقوانص فى الاخر حين تتحمر، تعطى مذاقا شهيا قبل أن تقومى بخياطه الحمام من الاسفل جيدا حتى لا يخرج الحشو.قومى بسلق الحمام فى ماء مغلى جيدا حتى يقفل على الحشو ولا يترك فرصه للفريك بالخروج، مع مراعاه تبهير الماء بالمستكه والحبهان والبصل والملح والفلفل الاسود.حينما يصل لمرحله الغليان مره اخرى، بعد اضافه الحمام نتركه لمدة نصف ساعه فقط، ثم نبدأ بإخراجه من الشوربة.يمكنك تحميره وقت الأكل وبألف هنا.فوائد الحماميعد الحمام من الطيور لذيذة الطعم، ولحمها طري ومذاقه مميزا، ولذلك يفضله الكثيرين، عن بقية الدواجن والطيور.والجدير بالذكر أن الحمام يحتوي على الكثير من الفيتامينات والمعادن، فهو غني بالكالسيوم والفسوفر والحديد والبوتاسيوم والزنك، والمنجنيز.ومن الفيتامينات يحتوي على فيتامين سي، وب1، وب3، وب6، و12، وب5، وحمض الفوليك، وفيتامين أ.