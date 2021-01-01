قناع الأفوكادو والعسل لترطيب البشرة الجافة



قناع الأفوكادو والعسل قناع الأفوكادو والعسل

تحتاج البشرة الجافة فى فصل الشتاء إلى العناية الجيدة من حيث التركيب والتغذية حفاظا عليها من التشققات التى تؤثر على مظهرها وتعجل من ظهور التجاعيد، لذا تحرص بعض الفتيات على عمل الوصفات الطبيعية التى تغذى البشرة الجافة وترطيبها.



وتقدم سهام شهاب خبيرة التجميل، قناع الأفوكادو والعسل لترطيب وتغذية البشرة الجافة.



مكونات القناع:

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2ملعقة أفوكادو مهروس2ملعقة زبادىملعقة زيت زيتونملعقة عسل نحلالطريقة:-نحضر بولة عميقة ونضع بها جميع المكونات.-ثم نقلب جيدا حتى نحصل على خليط متجانس ذات قوام مريمى سهل الفرد.-نفرد القناع على البشرة فى حركات دائرية، ثم نتركه لمدة 20 دقيقة.-بعدها نغسل الوجه بالماء الفاتر ونجففه برفق ونرطبه بالكريم المناسب.-نكرر القناع مرتان اسبوعيا حفاظا غلى جمال البشرة الجافة.العناية بالبشرةوللعناية بالبشرة، يجب اتباع بعض النصائح التالية:- أسطورة الـ2*1ليس هناك منتج واحد سحري يفعل كل شيء، ومنتجات الاثنين والثلاثة في واحد كلها أساطير، فعليك معرفة نوعية بشرتك، والطريقة المثلى للعناية بها.- وداعًا لاتساخ البشرةأهم شيء هو تنظيف بشرتك فى الصباح، وغسل وجهك كل ليلة أمر أكثر أهمية، فعندما لا تغسلين وجهك، من آثار الشمس، والمكياج والأوساخ فبهذا ستسدين المسام، ولن تتنفس بشرتك، وعملية التنظيف المثلى في خطوتين تبدأ مع منشفة دافئة ورطبة ومنظف جيد.- تقشير بشرتك بنعومةيجب أن تقشر البشرة الدهنية كل ثلاثة أو أربعة أيام، وكل 7 إلى 10 أيام إذا كانت بشرتك أكثر جفافًا، ومن المكونات المفضلة فى التقشير البابايا، والأناناس.– التونر:وسيلة رائعة للحصول على إشراقة مميزة، فابحثى عن تونر به مواد مضادة للتأكسد، مثل فيتامين C.- سوبر سيرومخطوة مهمة للحفاظ على بشرتك، فالسيروم أو الأمصال تقوم بالتنظيف العميق للبشرة مما يحافظ على نداوتها.- اثنين من المرطباتلا تهملي استخدام الكريم المرطب ليلا، والواقى من الشمس نهارا، خاصة إن كان جلدك حساسًا.- قوة الاستحمامالاستحمام ليس مجرد وسيلة للنظافة، فلتستخدمي "شاور" يحتوي على أحماض ألفا هيدروكسى، التي يمكن أن تساعد على تقشير، وترطيب الجلد.- مرطب بعد الحمامالترطيب بعد الاستحمام يساعد على منع جفاف الجلد ويمكن أن يحسن ملمسه.وينصح باستخدام مرطبات تحتوي على شجرة الشاي، وعشب الليمون، وزيت الجوجوبا وزبدة الشيا.