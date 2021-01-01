تحديد موعد مباراة الأهلي وبيراميدز في الدوري الممتاز



الأهلي وبيراميدز الأهلي وبيراميدز

اختتم فريق الكرة بالنادي الأهلي أمس السبت مشاركته في بطولة كأس العالم للأندية، التي أقيمت بالعاصمة الإماراتية أبو ظبي وتوج المارد الأحمر بالميدالية الذهبية، بعد تحقيق فوز تاريخي على الهلال السعودي برباعية نظيفة.



مواجهة الأهلي وبيراميدز

ويعود الأهلي لخوض منافسات مسابقة الدوري الممتاز بمواجهة بيراميدز، في اللقاء المؤجل بينهما من الجولة الثامنة من المسابقة، والمحدد له يوم 8 مارس المقبل بحسب الجدول المعلن من رابطة الأندية المحترفة.



وتنطلق صافرة مباراة الأهلي أمام نادي بيراميدز في تمام الثامنة مساء على استاد الأهلي WE السلام.