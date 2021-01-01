تحديد ملعبًا بديلًا لاستاد القاهرة لاستقبال مباراة مصر والسنغال



مصر والسنغال مصر والسنغال



أكد الإعلامي إيهاب الكومي، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري، أن البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني لـ منتخب مصر، أبلغنا قبل السفر تمسكه بإقامة مباراة الذهاب أمام منتخب السنغال باستاد القاهرة الدولي، في الدور النهائي من التصفيات الافريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022 بقطر.



أضاف الكومي، أن كيروش طلب حضورا جماهيريا كاملا أمام السنغال، لذلك قمنا في إتحاد الكرة بإحالة طلب المدرب الأجنبي إلى الجهات الأمنية المسئولة عن تأمين مثل هذه الأحداث الرياضية الكبرى، لأنها وحدها صاحبة القرار في تحديد الملعب وعدد الجماهير التي سيسمح لها بحضور المباريات، سعيا للحفاظ على أمن وسلامة الجماهير التي ستحضر اللقاء.



أشار الكومي إلى أن إتحاد الكرة رشح استاد برج العرب بالأسكندرية، كملعب إحتياطي لإستضافة المباراة حال رفض الأمن إقامتها في استاد القاهرة بالحضور الجماهيري الكامل، مشددا على أن هذا الملف سيتم حسمه خلال أيام قليلة وقبل عودة كارلوس كيروش من الإجازة.

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تطورات إصابة حجازيومن ناحية أخرى حرص الدكتور محمد أبو العلا طبيب منتخب مصر الأول لكرة القدم، على التواصل مع رئيس الجهاز الطبي فى فريق إتحاد جدة السعودي، من أجل الإطمئنان على تطورات الحالة الطبية للاعب أحمد حجازي مدافع المنتخب الوطني.كما يتواصل طبيب منتخب مصر مع اللاعب نفسه بإستمرار للإطمئنان على تحسن حالته الطبية، ويرسل له اللاعب أول بأول، التقارير الطبية والأشعات الخاصة به.ومن المنتظر أن يطلب طبيب منتخب مصر قبل نهاية الشهر الجاري تقريرا طبيا من طبيب إتحاد جدة، لحسم موقف اللاعب من المشاركة في المعسكر المقبل للفراعنة إستعدادا لمواجهتي السنغال يومي 24 و29 مارس، فى الدور النهائي من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022 في قطر.تشخيص إصابة الشناويكان أحمد حجازي تعرض لإصابة قوية بتمزق في أوتار العضلة الضامة، خلال مشاركته مع منتخب مصر في بطولة أمم افريقيا الأخيرة بالكاميرون، ما حرمه من إستكمال مباريات البطولة مع الفريق، ويخضع حاليا للعلاج تحت إشراف الجهاز الطبي لفريق إتحاد جدة السعودي.تطورات إصابة الشناويكشف الدكتور محمد أبو العلا طبيب منتخب مصر الوطني، تطورات الحالة الطبية لإصابة محمد الشناوي حارس مرمى الفريق الأول بالنادي الأهلي، والحارس الأول للفراعنة.وأوضح أبو العلا أن محمد الشناوي يخضع لبرنامج علاجي وتأهيلي مكثف تحت إشراف الدكتور أحمد أبو عبلة طبيب الفريق الأول بالنادي الأهلي، للتعافي من إصابة التمزق في العضلة الخلفية التي تعرض لها خلال المشاركة في بطولة الأمم الافريقية التي أقيمت مؤخرا في الكاميرون.موعد عودة الشناويوأكد أبو العلا، أن الشناوي تحسنت حالته بشكل كبير، ويواصل حاليا تدريبات العلاج الطبيعي، ثم يبدأ بعدها التدريبات التأهيلية، وتوقع أن يعود الشناوي للتدريبات الجماعية لفريقه بنهاية فبراير الجاري، ليصبح جاهزا للمشاركة في المباريات في الأسبوع الأول من مارس، ومن ثم سيلحق بمباراتي منتخب مصر أمام السنغال في التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم والمحدد لهما يومي 24 و29 مارس المقبلين.