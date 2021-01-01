الصحة تكشف اقتربنا من السيطرة علي الموجة الخامسة من كورونا



الموجة الخامسة من كورونا الموجة الخامسة من كورونا

الدكتور حسام حسنيالدكتور حسام حسني رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا محمد طاهر أبو الجود شارك



وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" الذي يقدمه الكاتب الصحفي سيد علي بقناة "الحدث اليوم": تسابق الحصول علي اللقاحات يجعل مصر تقوم بتخفيف في الإجراءات الاحترازية مثل دول العالم.





الموجة الخامسة لكورونا

ولفت إلى أن اللجنة العلمية لمكافحة كورونا تناقش أسباب وفيات كورونا حتي لا تتكرر الأسباب أو الأخطاء، مؤكدًا: وصلنا لمرحلة استقرار الحالات اقتربنا من السيطرة علي الموجة الخامسة لكورونا.